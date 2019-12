Soudan: Entretiens militaires bilatéraux entre le Soudan et les EAU

Khartoum — Les Chefs d'Etat-major soudanais et émiriens ont tenu une séance de discussion militaire en l'honneur du Lt. Général Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, chef d'état-major des forces armées des Émirats arabes unis, qu'est en visite actuelle dans le pays.

Les entretiens ont porté sur un certain nombre de questions liées aux relations de coopération militaire entre les deux pays et les moyens de les améliorer dans les domaines de la formation, de l'échange d'expériences et du transfert de connaissances.

La partie soudanaise était présidée par le chef d'état-major, le Lt.-Général Muhammad Othman Al-Hussein, qu'a salué les relations entre les deux pays, tout en décrivant de profondes et enracinées, louant les rôles pionniers et honorables que les Émirats arabes unis ont joués dans la région, ainsi que son soutien et aide au Soudan dans divers domaines, réitérant son intérêt et son aspiration à renforcer les relations militaires entre Khartoum et Abu Dhabi.

(Cette visite et ces discussions soutiennent la communication entre les deux pays et établissent des relations avancées dans les domaines de la coopération militaire) a-t- il ajouté.

Pour sa part, le Lt. Général Al- Rumaithi a salué les mesures prises par les forces armées soudanaises en prenant parti pour les choix du peuple et sa volonté de changer, confirmant leur confiance dans la capacité du peuple soudanais et de ses forces armées à traverser le pays en toute sécurité dans cette étape historique d'une manière qui préserve la sécurité et la stabilité et répond aux leurs aspirations.

Al- Rumaithi a indiqué que la visite reflète la profondeur des relations et la volonté des deux armées visant à les développer sur la base du respect mutuel et de la défense des intérêts des deux pays et des deux peuples frères, soulignant l'engagement de son pays envers tout ce qui soutient cette tendance.