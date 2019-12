Sénégal: Emigration clandestine vers l'Espagne - 30 candidats, dont 10 sénégalais et 20 gambiens, arrêtés par la police à Soumbédioune

La Police nationale a mis la main hier, mercredi 11 décembre, sur trente (30) candidats à l'émigration clandestine dont dix (10) Sénégalais et vingt (20) Gambiens.

Selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la Police nationale parvenu à la rédaction de Sud Quotidien, c'est vers 5h du matin qu'une une pirogue en provenance de la Gambie et en partance pour l'Espagne a débarqué ces malheureux candidats à la plage de Soumbédioune.

Ces derniers, profitant de la levée du jour, «ont tenté de rejoindre la gare des Beaux maraîchers pour rentrer en Gambie», renseigne la source.

Malheureusement pour eux, informe le communiqué, «les fonctionnaires de Police du Commissariat de la Médina, qui, grâce à une intensification des patrouilles et un déploiement rapide à la gare routière, ont interpellé les 30 émigrants dont 10 Sénégalais et 20 Gambiens.» et la source d'ajouter : «une enquête a été ouverte par la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de migrants et Pratiques assimilées de la Police de l'Air et des Frontières pour déterminer les circonstances de leur arrivée et identifier les auteurs de cet acte», conclut le communiqué du Bureau de la relation publique de la Police nationale.