Angola: Le Parlement approuve le Budget général de l'Etat pour 2020

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé ce jeudi le Budget général de l'État pour 2020, qui prévoit des dépenses et des revenus de 15. 875.610.485. 070,00 de kwanzas (quinze trillions huit cent soixante-quinze milliards et six cent dix millions, quatre cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix kwanzas), 4,5 milliards de plus qu'en 2019.

Le document relatif à la gestion macroéconomique du pays a été approuvé par 132 voix pour (MPLA), 50 contre (UNITA et CASA-CE) et deux (2) abstentions du PRS, lors d'une session plénière extraordinaire dirigée par le président de cet organe souverain, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Le FNLA, avec un siège, était absent de la session.

Pour assurer la stabilité macroéconomique à la conjoncture actuelle, l'Exécutif a préparé le Budget général de l'État de l'année prochaine sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole brut de 55 USD le baril, d'un taux d'inflation de 24% et d'une croissance réelle du Produit intérieur brut (PIB) de 1,8%.

Les projections budgétaires indiquent la création en 2020 d'un excédent global de 1,2% du PIB et d'un solde primaire également excédentaire de 7,1% du PIB.

Selon l'Exécutif, le prix de référence du baril de pétrole est "une stratégie conservatrice" pour protéger le pays si les mouvements de volatilité du marché pétrolier sont défavorables, garantissant ainsi que les dépenses prévues sont plus susceptibles d'être exécutées.

L'Exécutif est conscient qu'il ne s'agit pas encore du budget souhaité, mais mieux car il propose d'assurer l'assainissement budgétaire et la croissance économique, dans un environnement de 24,3% d'inflation, essentiellement à cause des ajustements opérés.

Il convient de noter dans ce budget que c'était la participation des partenaires sociaux et des secteurs de tous les sièges parlementaires, qui ont émis leurs motivations pour une plus grande concentration financière sur certains secteurs, au détriment d'autres.

La version finale du document entre maintenant dans la phase la plus délicate du processus, qui est son exécution, vu que la société examine et exige plus de rigueur et de transparence dans la gestion des fonds publics.

L'UNITA, le plus grand parti d'opposition en Angola, a indiqué que son vote contre était du au fait que "ce budget général de l'État consacre des incertitudes, non seulement à l'Exécutif lui-même, mais aussi au reste des agents économiques du pays". Selon ce parti, qui n'a jamais voté en faveur d'un budget, le budget général de l'Etat sera essentiellement en charge de la résolution des engagements internes de la dette publique extérieure et moins d'allocation à sa fonction de produire et de résoudre les problèmes des citoyens. Allocation des ressources Le secteur social absorbera 40,7% des dépenses fiscales, soit environ 27,6% de plus que l'an dernier.

Dans ce secteur, la protection de l'environnement, du logement, des services communautaires et de la santé se distinguent respectivement avec une croissance budgétaire de 182, 1%, 51,2% et 35,6%.

La protection sociale, quant à elle, est restée pratiquement inchangée, avec une croissance d'environ 1,2%.

A son tour, le secteur économique absorbera 11% des dépenses fiscales, ce qui correspond à une contraction de 28,8% (278,5 milliards de kz) par rapport à l'allocation budgétaire allouée dans le budget général de l'État.

Ce comportement est largement dû à la décision d'une moindre intervention de l'Exécutif dans l'économie nationale, soutenue par le processus de privatisation et de promotion de l'industrie privée.

Le secteur de la défense, de la sécurité et de l'ordre intérieur enregistre une croissance de 21,2%, représentant environ 19,3% des dépenses fiscales, sous l'effet de l'augmentation de l'allocation à la Sécurité et l'Ordre Public de 48,3%.

Les services généraux représentent 29% des charges fiscales, dues à l'augmentation de 65,2% par rapport à l'année précédente. Ce comportement est soutenu par l'augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée aux services généraux (463,6%) et aux organes exécutifs (78,6%).

Les besoins de financement de base pour le Budget général de l'Etat 2020 sont estimés à environ 7.879 milliards de Kz, soit 18,8% du PIB.

La deuxième réunion plénière extraordinaire de la 3e session législative de la IVe législature de l'Assemblée nationale avait pour seul point le vote global final du Budget général de l'État pour l'exercice 2020.