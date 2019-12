Niger: Le Chef de l'État Issoufou Mahamadou rentre sur Niamey pour présider une réunion du Conseil National de Sécurité après l'attaque tragique d'Inatés.

Le bilan est lourd, on parle de 71 morts et une trentaine de disparus du côté des forces de défense et de sécurité nigériennes. Le camp qui a subi l'attaque a été totalement détruit. De lourdes pertes ont été également enregistrées du côté des groupes armés terroristes. La plus grosse perte que l'armée nigérienne ait connue depuis 2015.

Issoufou Mahamadou interrompt sa participation au Sommet d'Assouan, le Sommet de Pau reporté

Le chef de l'État Issoufou Mahamadou qui était en déplacement, a interrompu sa participation à la Conférence sur la «Paix durable, la Sécurité et le développement» en Afrique qui se tient actuellement en Égypte, a rappliqué dare dare sur Niamey. Le Président de la République du Niger présidera ce jeudi une réunion du Conseil National de Sécurité, suite à l'attaque tragique d'Inatés.

L'attaque a aussi engendré le report du Sommet entre la France et les pays du Sahel, qui devait se tenir le 16 décembre à Pau, dans la région des Pyrénées. Le Président français, Emmanuel Macron a reporté la rencontre jusqu'en début 2020, et a exprimé son soutien et sa solidarité à son homologue nigérien.

Plusieurs chefs d'États africains dont le burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et le sénégalais Macky Sall ont exprimé leur compassion et leur soutien au peuple nigérien à travers des posts publiés sur leur compte Twitter.