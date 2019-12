Gabon: Julien Nkoghe Bekale prend part au forum de la paix et du développement durables en Egypte

Assouan, le 11 décembre 2019 - Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale, a pris part ce jour à la cérémonie officielle d'ouverture de la première édition du Forum d'Assouan (Égypte) pour la paix et le développement durables qui se tient jusqu'au 12 décembre 2019.

La session inaugurale qui s'est tenue sur le thème « L'Afrique que nous voulons : paix, sécurité et développement durables », a vu la participation des présidents d'Egypte, S.E. Abdel Fatah Al Sissi, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine (UA), du Tchad, S.E. Idriss Déby Itno, du Niger, S.E. Mahamadou Issoufou, du Nigéria, S.E. Muhammadu Buhari, des Comores, S.E. Azali Assoumani, du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat et du vice-secrétaire général des Nations unies, Mme Amina Mohammed.

Les différents intervenants se sont accordés sur la vision de l'Afrique de demain : prospère, intégrée, en paix et dont le développement est dirigé par ses citoyens ainsi que sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets phares de l'Agenda 2063 bien que certains tels que le Marché unique du transport aérien en Afrique, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le réseau électronique panafricain et le programme spatial africain ont déjà connu des avancées significatives.

La Gabon a, pour sa part, mis en place des mécanismes tels que la création d'une structure nationale pour la vulgarisation, la sensibilisation et l'appropriation de l'Agenda 2063 afin d'assurer la mise en œuvre du plan d'actions de cette « Afrique que nous voulons ».

En ce qui concerne la paix, les chefs d'Etat et de gouvernement ont appelé à la promotion des initiatives communes et à la mobilisation de la solidarité africaine d'abord pour faire face aux défis sécuritaires que sont le terrorisme et la criminalité transfrontalière car il ne peut y avoir de développement sans sécurité et de sécurité sans développement.

En marge de sa participation à ces assises, le Premier ministre s'est entretenu avec le Secrétaire d'État français auprès du ministre des armées, Mme Geneviève Darrieusecq, le président-directeur général du groupe Elsewedy Electric, M. Ahmed El Sewedy, et le directeur Afrique du groupe Arab Contractors, Mme Amani Ali Khodeir.

Le chef du gouvernement et le Secrétaire d'État français auprès du ministre des armées ont évoqué la coopération multisectorielle entre le Gabon et la France. Mme Geneviève Darrieusecq a, par ailleurs salué l'implication de notre pays dans les opérations de maintien et de consolidation de la paix en République centrafricaine (RCA). « Le Gabon ne ménagera aucun effort pour ramener la paix et la stabilité dans ce pays frère et ami », a conclu le Premier ministre.

Le président-directeur général du groupe Elsewedy Electric, société spécialisée dans la construction d'infrastructures, la production d'énergie et le bâtiment, et le directeur Afrique du groupe Arab Contractors, présent dans 22 pays et spécialisé dans les grands travaux, ont exprimé leur volonté d'investir au Gabon. Tout en indiquant le souhait du chef de l'Etat de voir la coopération économique et commerciale entre le Gabon et l'Egypte passer à l'étape supérieure, le Premier ministre a présenté les domaines prioritaires pour le Gouvernement, à savoir : le traitement des eaux usées, les routes, les barrages hydroélectriques et l'énergie solaire.

Enfin, le chef du gouvernement a invité M. Ahmed El Sewedy au Gabon dans le cadre du prochain séjour d'une délégation d'hommes d'affaires égyptiens qui sera conduite par le ministre de la Production militaire et sollicité la venue de techniciens de la société Arab Contractors pour une rencontre avec leurs homologues gabonais.