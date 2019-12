Gabon: Concert / <<Objectif 400>> - Les remerciements de Tiss Warren à ses soutiens

Le Samedi 07 Décembre dernier, Tiss Warren Jazz se produisait sur les planches de l'Institut français du Gabon (Libreville) . Quatre jours après la tenue du spectacle dénommé "Objectif 400" , l'artiste a tenu à remercier tous qui ont contribué de près où de loin à la réussite de l'évènement. Le message est visible sur la page Facebook du célèbre interprète du titre "Otambia".

Ce Mercredi 11 Décembre 2019, Tiss Warren Jazz à fait parler son cœur en exprimant toute sa gratitude à l'endroit de tous ses soutiens. L'action fait suite à leurs apports dans l'organisation du concert dénommé "Objectif 400", qui s'est tenu le Samedi 07 Décembre à l'Institut français du Gabon. Il faut noter que les soutiens de l'artiste étaient présents à toutes les échelles de la matérialisation du projet Concert.

Nous vous livrons ici le message de Tiss Warren Jazz

<< Je tenais à vous dire merci de croire en moi et surtout d'avoir cru en OBJECTIF 400. Chacun des noms cités ici à apporter sa modeste contribution dans tous les sens du terme aux 6 concerts Live de cette année. CO400, ma communauté, mon cœur et mon âme vous remercient et gardent chacun de vos noms dans cet accomplissement historique et saint devant Dieu, nos ancêtres et le reste des humains qui nous accompagnent. >>

À la lecture de ce texte qui fait office de témoignage. On comprend mieux pourquoi cet artiste développe un esprit "famille" avec tous ceux qui croisent son chemin. Ce comportement qui touche tous ces proches se caractérise par élan de solidarité qui va au-delà de la consanguinité. Il n'est donc pas étonnant d'apprendre que les invités de Tiss Warren Jazz, dans le cadre du concret "Objectif 400", n'ont pas demandé un rond pour se produire. On pense notamment à Sly'a et à Coco Mawora pour ne nommer que ces deux-là.

Les remerciements de Tiss Warren Jazz vont des musiciens, au staff, aux artistes invités et aux différents partenaires. Des noms cités dans les remerciements nous avons par exemple vu ceux de David Mboussou, Donald Mihindou et Yes May. La liste est vraiment longue.