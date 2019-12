Maroc: Préparation du congrès du Polisario et détermination à poursuivre la lutte contre l'occupant marocain

Chahed El-Haedh — Le Front Polisario a salué la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte pacifique contre l'occupant marocain, tout en se félicitant de l'élan de solidarité et de soutien exprimé par plusieurs délégations étrangères amies avec le peuple sahraoui dans sa juste lutte pour l'indépendance.

A quelques jours de la tenue du Congrès du Front Polisario, à Tafriti du 19 au 23 décembre, le secrétariat national du Front Polisario a tenu une réunion, mardi et mercredi, dirigée par le président sahraoui Brahim Ghali, en vue de faire le point sur les préparatifs et tracer le programme pour cette rencontre importante.

Lors de la réunion, le Secrétariat a salué la détermination du peuple sahraoui et sa marche sur la voie de la résistance pacifique héroïque face à la répression et les restrictions marocaines, l'appelant à la vigilance afin de "faire face à toutes les conspirations et intrigues de l'occupant et à s'engager dans l'unité et l'unanimité pour le succès de tous les programmes et objectifs, en particulier le colloque national et le quinzième Congrès".

A cet égard, le Front Polisario s'est félicité des efforts du Comité préparatoire, du succès des séminaires politiques et la participation massive des Sahraouis, selon un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion.

Il a déploré "les tentatives suspectes de porter atteinte à la lutte et à la réputation du peuple sahraoui et du mouvement de solidarité mondiale avec sa juste cause, en particulier la déclaration publiée par le ministère espagnol des Affaires étrangères, après la rencontre des ministres espagnol et marocain, ce qui soulève de nombreux points d'interrogation en termes de style, de contenu et de calendrier".

Le Front Polisario salue l'élan de solidarité international avec la lutte des Sahraouis

Le Front Polisario a averti que de telles tentatives visent également à perturber la tenue du congrès.Lors de la réunion, le Front Polisario a condamné les violations des droits de l'Homme contre les civils sahraouis sans défense dans les territoires occupés et le sud du Maroc, soulignant la nécessité de lever le blocus imposé par l'Etat d'occupation marocain et de mettre fin au pillage des ressources naturelles sahraouies.Dans ce contexte, le Secrétariat national a condamné la détention injuste des militants sahraouis, appelant à la libération urgente de tous les prisonniers civils sahraouis.

A la même occasion, le Front Polisario félicité la militante Aminatou Haidar à l'occasion de l'obtention du "Prix Nobel alternatif", la semaine dernière à Stockholm, lors d'une cérémonie officielle à laquelle ont assisté plus de 1200 militants du monde entier.Au cours de la cérémonie, la militante sahraouie a appelé au respect du droit international et des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé.

Pour le parachèvement de la souveraineté de l'Etat sahraoui

Cette réunion du Front Polisario survient, après celle tenue lundi dernier par le Bureau permanent de son Secrétariat général, dirigée par le président sahraoui, Brahim Ghali, au cours de laquelle une présentation sur les derniers préparatifs du 15e Congrès du Polisario a été exposée par le président du Comité préparatoire, Khatri Adouh.M.Adouh a évoqué l'évolution de la question sahraouie, en se concentrant sur les visites des délégations étrangères dans les camps de réfugiés et les territoires libérés.

Dans ce contexte, le Front Polisario a adressé ses salutations aux "délégations amies qui visitent les camps de réfugiés sahraouis et les territoires libérés", soulignant que ce geste de solidarité renouvelé "reflétait la détermination de continuer à soutenir le peuple sahraoui et sa juste cause, malgré toutes les circonstances et les difficultés".Ce Congrès sera l'occasion "pour passer en revue toutes les options, notamment les moyens d'accélérer le plein exercice des droits du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance", comme l'ont souligné de nombreux responsables sahraouis, dont le Premier ministre Mohammed El-Ouali Akkeik.Le Congrès se tiendra, à Tafriti du 19 au 23 décembre, sous le slogan "Une lutte acharnée, résistance et sacrifice, pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui", et verra la participation d'environ 2 000 Congressistes du Front Polisario et plusieurs délégations étrangères.