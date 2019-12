Algérie: Les citoyens appelés à se rendre en masse aux urnes pour "une Algérie nouvelle"

Alger — Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi a appelé, jeudi à Alger, les citoyens à se rendre en masse aux urnes pour accomplir leur devoir en vue d'instaurer "une Algérie nouvelle", garantir la pérennité de l'Etat, conforter l'immunité de ses institutions et préserver les principes de la démocratie".

Dans une déclaration à la presse au terme de l'accomplissement de son devoir électoral au centre de vote Abdelkader Aissaoui à Chéraga, M. Rabehi a appelé les citoyens "à se rendre en masse aux bureaux de vote pour accomplir leur devoir en vue d'instaurer une Algérie nouvelle et contribuer aux efforts visant à garantir la pérennité de l'Etat, à conforter l'immunité de ses institutions, à préserver les principes de la démocratie et assurer la sécurité, la stabilité, la croissance et la prospérité dans le pays".

Dans ce contexte, le ministre a précisé avoir voté "par amour pour la patrie (...) et le triomphe des processus constructifs, des bonnes initiatives et des démarches louables ouvrant une nouvelle ère pour le pays, l'ère de la véritable démocratie, de la sécurité et de la sérénité".

A une question sur les personnes qui s'opposent à l'élection et celles qui usent de violence contre les électeurs, M. Rabehi a affirmé que "chaque citoyen a tout à fait le droit de voter ou non", ajoutant concernant ceux qui recourent à la violence, qu'"il est souhaitable que ces personnes s'abstiennent de ces comportements négatifs".

"Ceux qui s'opposent à l'exercice du droit de vote par les citoyens s'opposent à la démocratie et à liberté d'expression. Ils sont haineux et ne veulent pas le bien pour le pays et le peuple", a estimé le ministre.