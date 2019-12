Cote d'Ivoire: Africa Web Festival : le rendez-vous ouest-africain des férus du numérique

Porté par Mariam Sy Diawara, Africa Web Festival (AWF) s’est imposé, en 5 éditions, comme le rendez-vous incontournable du numérique en Afrique de l’Ouest. Pour la 6ème édition, qui s’est tenue du 21 au 23 novembre 2019, des délégations sont venues de la Guadeloupe, du Canada, de Belgique, de France, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Togo, etc. Sans compter les nombreux jeunes qui se sont rendus chaque jour au Palais de la culture d’Abidjan, Treichville, lieu du festival dédié à la « révolution 3.0 ».

Autour du thème « Accélérer la numérisation de l’Afrique : enjeux et perspectives », il a surtout été question d’innovation et d’entrepreneuriat. Les opportunités qu’offre le numérique aux jeunes en termes d’auto-emploi. « Nous voulons permettre aux jeunes de faire preuve de créativité et d’innovation. Nous nous devons de les accompagner et continuer la sensibilisation des populations à l’utilisation du numérique », a indiqué Mariam Sy Diawara. Pour le ministre ivoirien des Sports, « c’est au cœur des villes que les jeunes proposent des solutions innovantes à travers le numérique ».

Danho Paulin a exprimé l’engagement de la Côte d’Ivoire à accompagner la numérisation. Car elle contribue à la « digitalisation » de l’Afrique et favorise la création d’emplois pour les jeunes. Même son de cloche chez sa collègue de la Modernisation de l’administration et de l’innovation du service public. « Les choses avancent et les jeunes ont un rôle important à jouer », s’est exclamé Raymonde Goudou-Coffie. Dans la même veine, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, s’est exprimé sur ce qu’apporte l’accélération de la numérisation à la formation et à l’emploi des jeunes. Pour Mamadou Touré, les métiers du numérique sont une occasion pour la jeunesse de sortir du secteur informel.

AWF 2019, c’est aussi des interventions sur la bonne utilisation des TIC, l’accès des familles aux services de santé grâce au numérique, la protection des données personnelles en ligne, les services publics à l’ère de la transformation digitale…