Ouganda: L'opposant ougandais Bobi Wine rencontre Mmusi Maimane en Afrique du Sud

La réunion officielle de Mmusi Maimane (RSA) et Bobi Wine (Ouganda) . Ils ont discuté du besoin urgent d'accroître le leadership des jeunes et des femmes dans la politique africaine. Ils ont également discuté des solutions possibles pour contrer le régime autoritaire en Afrique par le biais de mouvements politiques.

L'opposant et chanteur Bobi Wine est en Afrique du Sud depuis une semaine. Il a rencontré ce jeudi 12 décembre Mmusi Maimane, l'ancien chef de l'opposition de l'Alliance démocratique. Les deux hommes étaient côte à côte à Johannesburg. Une occasion pour Bobi Wine de rallier des soutiens en vue de la présidentielle en 2021 en Ouganda à laquelle il s'est porté candidat.

Pour Bobi Wine, l'Afrique du Sud n'est que la première étape. « Oui on espère continuer à rencontrer d'autres leaders sur le continent. Donc on va faire plus de tournées comme celle-ci. »

Le chanteur et opposant ne dit pas où et quand se feront ces prochaines rencontres. Mais souhaite créer une synergie des partis d'opposition en Afrique. « C'est important pour nous de créer des liens entre partis, de ne faire qu'un. L'Afrique ne peut être libre que si tous les pays africains sont libres. Le continent connaît un changement très rapide qui inquiète et rend paranoïaques les chefs d'État, ancien libérateur qui se sont transformé en oppresseurs. »

Dans ce sens, il est suivi et épaulé par Mmusi Maimane, l'ancien leader de l'opposition en Afrique du Sud jusqu'à sa démission le mois dernier. Pour lui, s'afficher aux côtés de Bobi Wine est crucial alors qu'il s'apprête à lancer son nouveau mouvement.

« On veut que l'État de droit soit respecté en Afrique. Moi je suis inquiet lorsque je vois les méthodes prédatrices de nos présidents. Cela nous rend la tâche difficile, à nous, oppositions. »

Les deux leaders ont moins de 40 ans et s'affichent comme les porte-paroles de la jeunesse africaine.

Lors de sa tournée en Afrique du Sud Bobi Wine a également donné un concert le week-end dernier et a rencontré le président des Combattants de La Liberté économique Julius Malema.