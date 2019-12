Algérie: Présidentielle - lLes électeurs continuent d'affluer vers les urnes dans les wilayas du Sud

Ouargla — L'opération de vote pour les élections présidentielles se poursuivait jeudi après-midi à travers les wilayas du Sud du pays dans des conditions normales, marquées par une affluence acceptable d'électeurs venant s'acquitter de leur devoir civique et choisir leur futur Président, ont constaté les correspondants de l'APS.

Dans la wilaya de Tindouf, où ont été relevées de longues files devant des bureaux de vote, des électeurs rencontrés devant des bureaux de vote de la commune de Tindouf, se sont dits "fiers" de prendre part à cette élection présidentielle qu'ils ont qualifiée de "décisive" pour l'avenir de l'Algérie.La longue file n'a pas empêché le jeune Ahmed Guerindi d'attendre son tour pour élire son candidat, reconnaissant aussi que les conditions ont été réunies par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour le bon déroulement du scrutin au centre de vote "Larbi Tébessi" à Tindouf, où il est inscrit.Au sortir du centre de vote Bellila Mohamed à Tindouf toujours, Mme Haniya, retraitée du secteur de la santé, s'est déclarée "satisfaite" d'avoir accompli son devoir civique pour cette consultation qu'elle a qualifiée de "grande fête nationale".Les bureaux de vote dans la wilaya de Tamanrasset ont connu aussi une large affluence d'électeurs, notamment d'électrices qui préfèrent l'après-midi pour s'acquitter de leur devoir électoral.

Même constat dans les bureaux de vote de la wilaya d'El-Oued, à l'instar de celui dédié aux femmes au niveau de l'école primaire "Larbi Benni" et le centre de vote pour hommes ouvert à l'école primaire Réda Houhou, dans la commune de Guemmar, où le vote se déroule dans de "bonnes conditions", de l'avis des encadreurs et observateurs au niveau de ces deux centres.Une ambiance similaire est relevée au niveau des centres de vote de la commune d'Ouargla, dont celui dédié aux femmes à l'école "Rabea El-Adaouiya", au ksar d'Ouargla, plus animé cet après-midi, selon le chef du centre Hadj Hocine Benkhettou.El-Hadja Fatima, octogénaire inscrite au même centre, a souhaité, à travers sa participation à cette présidentielle, "contribuer à la consolidation de la stabilité du pays".Une bonne ambiance est relevée au niveau des centres de vote "Sidi Abderrahmane"(ksar d'Ouargla), "l'Imam Ghazali" à Béni-Thour, et "Benamer Belkhir" à Sidi Boughoufala où une bonne affluence d'électeurs est relevée également.

Dans la wilaya de Laghouat, le vote se poursuit dans des conditions "normales", comme en témoignent des électeurs de la commune de Benacer Benchohra qui se sont félicités du bon déroulement du scrutin.Dans la commune de Ksar El-Hirane (Laghouat), Mohamed Korichi Hadjadj, étudiant de 29 ans, a confié à l'APS qu'il vote pour la première fois de sa vie, se disant "convaincu que ces élections constituent la seule issue pour sortir le pays de sa crise politique actuelle" et appelant les jeunes à se rendre massivement aux urnes et choisir leur futur président.Le délégué de l'ANIE de Laghouat, Aissa Laheg, a, dans un point de presse, indiqué le taux de participation est "appréciable", traduisant, selon lui, "le véritable esprit de responsabilité et de citoyenneté" dont ont fait preuve les électeurs.

L'opération de vote s'est poursuivie "normalement" à travers les différents centres et bureaux électoraux des wilayas du Sud du pays, comme le confie le chargé de communication de la délégation de l'ANIE de la wilaya d'Ouargla, Mustapha Gaceb, qui a signalé, à titre d'illustration, 35 appels seulement effectués, via le numéro Vert mis à la disposition des citoyens à Ouargla, pour signaler des anomalies, notamment des cas d'absence de noms d'électeurs sur des listes électorales qui ont d'ailleurs été pris en charge.Le fichier électoral des wilayas d'Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Béchar, Adrar, Tamanrasset et Tindouf compte plus de 2,017 millions d'électeurs, répartis sur 1.180 centres de vote coiffant 5.211 bureaux de vote, dont 111 itinérants.