Togo: Orabank investit pour « LA PAIX »

Tenez-vous bien, il ne s'agit pas d'un investissement pour un projet de citoyenneté ni de non-violence ou de civisme comme on en connait une pluralité ces derniers moments, surtout en cette période préélectorale pour le Togo, mais d'un investissement portant sur la transformation et la commercialisation d'une marque de riz produit au Togo par des Togolais sous la marque LA PAIX ».

Cette banque panafricaine qui s'affirme au jour le jour aux cotés des pouvoirs publics togolais en faveur du développement de l'agriculture togolaise, avec pour preuve, sa place de premier soutien bancaire du mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA) depuis son lancement, vient ouvrir encore plus grandement son portefeuille et cette fois c'est en faveur de l'entreprise Vabhekos, pour l'installation d'une chaîne de transformation du riz paddy (riz produit à plus de 100.000 tonnes au Togo chaque année) en riz blanc, à Kovié, localité située à environ 30 km de au Nord-Ouest de Lomé à environ dans la préfecture de Zio.

Orabank vient ainsi financer à hauteur de 106 millions FCFA le projet de cette entreprise qui compte apporter une valeur ajoutée à la production du riz au Togo et par des Togolais.

Des mots du promoteur de Vabhekos, Kossivi Ametana, ce riz dénommé « Riz LA PAIX » est conditionné en sacs de 1kg, 5kg et 25kg et est disponible aussi bien en long grain, en couscous et en brisure fine.

On peut dire qu'avec ce financement, c'est un souffle nouveau qui est donnée à Kossivi Ametana et son projet qui jusqu'au début de ce mois de décembre espérait, pour son agrandissement, mobiliser un financement d'environ 25 millions Francs CFA pour s'acquérir des machines pouvant effectuer des opérations de nettoyage, décorticage, blanchiment, triage, ensachage et ainsi réduire le coût de revient pour les consommateurs.

Pour information, Vabhekos exploite 10 hectares de terrains pour produire son riz, et en récolte tonnes par hectare qui sont décortiquées, transformées et mis en sachet.