Algérie: Taux de participation satisfaisant et en adéquation avec les aspirations du peuple

Alger — Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a estimé que le taux de participation au scrutin présidentiel, organisé jeudi, était "satisfaisant" et en adéquation avec les aspirations du peuple algérien à une sortie de crise.

"La participation, qui était au début du scrutin similaire à celle de la Présidentielle de 2014, a évolué au fil des heures pour finir par enregistrer un taux satisfaisant, en adéquation avec les aspirations du peuple algérien à une sortie de la crise", a déclaré M. Charfi lors d'une conférence de presse, animée au Centre international des conférences (CIC), en présence de la presse nationale et étrangère agréée pour la couverture de cet événement électoral.Concernant le déroulement du scrutin, M. Charfi a affirmé qu'il a été confirmé dès les premières heures de la journée que toutes les conditions nécessaires au bon déroulement du scrutin au sein des bureaux et centres de vote étaient réunies, expliquant que les heures d'ouverture des bureaux et des centres étaient "ont été observées" dans la plus part des régions et villes du pays.

Cependant, le président de l'ANIE a évoqué "des difficultés" à l'ouverture des bureaux de vote dans certaines régions, précisant que "les situations ont été traitées avec clairvoyance et sagesse par les autorités pour assurer le déroulement du scrutin dans le calme, sans céder aux violences enregistrées"Le président de l'ANIE a rappelé, en outre, la décision "importante" prise mercredi par l'Autorité consistant à permettre aux cinq candidats d'accompagner les résultats des élections et les procès-verbaux (PV), depuis les bureaux de vote jusqu'au siège de l'ANIE et au Conseil constitutionnel, en vue de "garantir la transparence et la régularité de l'opération électorale".Il a salué, dans ce sens, la décision du Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) visant à "aider l'ANIE à assurer le transport des membres de ses commissions communales et de wilaya, ainsi que les représentants des candidats des différents bureaux et centres de vote à l'échelle nationale vers l'aéroport d'Alger".