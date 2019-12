Soudan: La ministre des Affaires étrangères rencontre l'envoyé français

Khartoum — La ministre des affaires étrangères Mme. Asmaa Mohamed Abdallah a reçu jeudi matin à son bureau Jean-Michel, envoyé spécial de la France pour le Soudan et le Soudan du Sud, et sa délégation qui l'accompagne.

La réunion a abordé les négociations de paix en cours à Juba. L'envoyé a expliqué qu'il avait tenu des réunions avec les mouvements armés et examiné ce qui s'était passé lors des réunions et a déclaré qu'il avait constaté que les mouvements armés avaient la volonté politique de parvenir à une paix globale et juste.

Pour sa part, la ministre a remercié la France pour son rôle de soutien aux négociations de paix et son soutien au gouvernement de transition, notant que le Soudan se réjouit de soutenir l'économie soudanaise et d'augmenter les investissements dans divers domaines ainsi que de fournir un soutien technique et une formation.

La réunion a examiné les résultats des réunions des Amis du Soudan qui ont eu lieu mercredi, notamment la tenue d'une conférence pour soutenir l'économie soudanaise en avril prochain. La réunion a également couvert les relations bilatérales entre les deux pays.

L'envoyé français a annoncé que son pays apporterait son soutien au Soudan dans divers domaines, dont le plus important est le soutien technique et une demande de définition des besoins du gouvernement de transition.

Dans le cadre du soutien politique au Soudan, il a déclaré que la France cherchait à retirer le nom du Soudan de la liste des pays qui parrainent le terrorisme et à réduire le fardeau de la dette, ainsi qu'à organiser une conférence des donateurs pour aider le Soudan.