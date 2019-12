Burkina Faso: Santé et sécurité à IAMGOLD Essakane SA - Prévenir les risques par la sensibilisation

La compagnie IAMGOLD a organisé, du 9 au 12 décembre 2019 sur le site de sa mine d'Essakane, ses Journées, santé, sécurité et environnement (JSSE) sur le thème : « La culture d'un comportement sécuritaire ».

La promotion de la santé, de la sécurité et de la protection de l'environnement au travail est l'un des leitmotiv de la société minière IAMGOLD Essakane SA.

Dans cette dynamique, la compagnie a tenu, du lundi 9 au jeudi 12 décembre 2019 à Essakane, ses Journées santé sécurité environnement(JSSE) en vue de sensibiliser ses employés, l'équipe de direction, les sous-traitants et visiteurs de la mine dans ces domaines.

« La culture d'un comportement sécuritaire », est le thème retenu pour cette édition. En effet, l'activité a visé, selon l'équipe de direction de la mine, à faire un bilan des actions de prévention, d'innovation en santé- sécurité afin d'en tirer les meilleures perspectives qui mettront davantage en sécurité les employés de la mine.

Pour le directeur général de IAMGOLD Essakane SA, Mohamed Ourriban, la thématique s'est voulue être une interpellation de tous les acteurs à plus de responsabilité dans leurs comportements en santé-sécurité et environnement aux fins d'exempter leur lieu de travail d'incidents et de maladies.

« Il s'agit pour chaque employé, chaque sous-traitant, chaque manager de fournir des efforts pour rendre notre entreprise plus sécurisée et soucieuse de la protection de l'environnement », a-t-il indiqué. La santé sécurité, a-t-il souligné, est une culture d'entreprise chez IAMGOLD et à Essakane en particulier.

Cela se traduit, a expliqué Mohamed Ourriban, par l'application d'une politique santé sécurité de développement durable et de protection de l'environnement au sein de l'entreprise sur laquelle elle fonde ses actions.

D'où l'institutionnalisation annuelle de ces journées afin que les employés et tous les intervenants dans la mine adoptent des comportements empreints de sécurité et de santé au travail. Car, c'est à ce prix, a-t-il estimé, que la tendance des accidents de travail pourra être inversée.

En conséquence, le vice-président IAMGOLD Afrique de l'Ouest, Oumar Togueyeni, a invité à la culture des bonnes pratiques en prévention de risques professionnels, à les perpétuer, à les transposer dans la société et au sein de la cellule familiale.

Faire de la santé sécurité un credo

« La santé sécurité et environnement sont des composantes incontournables qui sont prises en compte dans les performances de l'entreprise.», a-t-il martelé.

Et le parrain de ces journées, le Pr. Alkassoum Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, de féliciter IAMGOLD Essakane SA qui fait de la santé sécurité une culture d'entreprise et de ses employés sa ressource première.

Ainsi, se convainquant que ces journées impacteront sur les comportements des uns et des autres en matière de santé sécurité et de protection de l'environnement, Alkassoum Maïga a, toutefois, relevé qu'en la matière rien n'est acquis d'avance.

« La sécurité au travail est un comportement qui se cultive au quotidien et chacun doit semer la graine de la sécurité là où il travaille », a-t-il lancé.

Il a, au demeurant, encouragé l'équipe dirigeante de IAMGOLD Essakane SA à poursuivre dans sa dynamique de promotion de la santé sécurité au travail pour le bien-être de tous. Une initiative qui, à l'en croire, est en phase avec la politique gouvernementale en terme de protection sociale et qui mérite d'être soutenu.

C'est pourquoi, il a souhaité que « cette approche humanisant » de la compagnie soit partagée avec les autres structures industrielles.

Une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, une opération de don de sang, des sketches ont aussi été les temps forts de cette 2e édition des JSSE 2019 de IAMGOLD Essakane SA.