Congo-Brazzaville: Musique - Queen Ngossima « Shakira » se lance dans la carrière solo

Originaire de la République du Congo, de son vrai nom Olivia Ngossima, l'artiste musicienne vient de mettre sur le marché, en France, un maxi single et s'engage dans la vie associative pour soutenir les albinos et lutter contre la xénophobie.

D'une taille haute, au physique athlétique et d'un style haut en couleur, Queen Ngossima dit Shakira, danse et chante comme elle respire. En effet, après une forte expérience musicale dans l'orchestre Wenge musica maison mère de Giama Makanda Werasson et dans le groupe Doudou Copa de l'artiste éponyme, la triple artiste (chanteuse, danseuse et compositrice) a décidé de se lancer dans une carrière solo en Europe, où elle est basée depuis bientôt deux ans.

Aujourd'hui, cette artiste qui se fait également appelée Kimanapaka a décidé d'ensoleiller la vie des gens grâce à sa musique qui ramène un nouveau style de la rumba baptisé « rumba machine », un mélange du chacha avec un peu d'accélération.

Cette jeune bretonne plein d'espoir, aux sonorités latino-africaines, offre avant tout une musique « love ». Le 7 juillet dernier, elle a lancé officiellement son maxi single "Kimia" qui comporte quatre titres, que sont "Je suis dedans" (de l'afrobeat) ; "Kimia" (une variété française) ; "Marasme" et "Ndeko", toutes deux de la rumba. Les deux premières chansons sont déjà disponibles sur toutes les plates-formes de téléchargement, en cliquant sur Queen Ngossima Shakira.

Outre ce premier opus, elle est présentement au studio d'enregistrement avec le label Wolfgang music records, pour le complément des deux autres titres, à savoir "Marasme"et "Ndeko", dont la sortie est prévue d'ici à la fin de cette année.

« J'avais ralenti ma carrière suite à plusieurs événements qui me sont parvenus, mais j'annonce la sortie imminente de la chanson Marasme et plus tard Ndeko. Justement pour faire plaisir à mes fans, je vais ajouter un bonus à travers un show de trois à quatre minutes, au cours duquel je vais danser. Parce que mes fans commencent à réclamer. Il y a longtemps qu'ils m'ont vue exhiber les pas de danse comme ils aiment bien me voir danser », a déclaré l'artiste.

Au-delà de la musique, elle prévoit d'autres surprises. Artiste engagée, Queen Ngossima est aussi présidente et ambassadrice de l'association Cœur ouvert, qui mène un combat noble sur la lutte contre la violence et la xénophobie que subissent les albinos dans le monde.

Cette association qui a vu le jour depuis plusieurs mois déjà organisera une soirée de donation en février 2020. Le but étant de soutenir les enfants de la rue, les femmes violées et aussi les gens qui souffrent de cancers. Au cours de cette soirée, Queen Ngossima donnera un concert acoustique.