Burkina Faso: Fraternité Matin - 55 ans de vie, 55 ans de bonheur partagé

Exactement 9h50 lorsque le Président de la République, Alassane Ouattara, haut patron de la cérémonie solennelle consacrant les 55 ans d'existence de Fraternité Matin, fait son entrée à l'imprimerie totalement rénovée de la SNPECI.

Accueilli dans une ambiance chaleureuse par le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, Sangaré Ibrahima Séga et Venance Konan, respectivement PCA et directeur général de Fraternité Matin, Alassane Ouattara a procédé à la visite de l'exposition photos retraçant 55 ans de vie de l'imprimerie de la SNPECI.

Avant de découvrir la stèle qui indique l'existence de l'imprimerie qui portera désormais son illustre nom. Le Chef de l'État a également activé la première impression de l'imprimerie Alassane Ouattara.

La délégation s'est ensuite dirigée dans la vaste cour du quotidien gouvernemental parée aux couleurs du pagne de la célébration.

A la place Laurent- Dona- Fologo, le haut patron de la cérémonie a été reçu dans une ferveur toute particulière entretenue par les travailleurs, en présence des représentants de la communauté atchan, propriétaires terriens, ainsi que du maire de la commune d'Adjamé et de nombreux présidents d'institutions, ambassadeurs et membres du gouvernement (Bandaman Maurice, Kandia Camara et Kaba Nialé), sans oublier plusieurs confrères des médias nationaux et internationaux.

Dans son allocution, le DG de Fraternité Matin, Venance Konan, a tenu à traduire sa gratitude au haut patron de la commémoration des 55 ans du journal de tous les Ivoiriens : « Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis d'exprimer notre sincère gratitude pour avoir contribué à amplifier l'œuvre du Président Houphouët-Boigny en rassemblant à nouveau la Côte d'Ivoire autour des valeurs phares de travail, de modération et de fraternité dont notre journal se veut le porte-étendard.

Permettez-moi également Monsieur le Président de vous parler avec mon cœur pour vous dire merci. En me portant à la tête de ce prestigieux groupe de presse dont la notoriété a dépassé les limites de notre pays ».

Sans fausse modestie, Venance Konan n'a pas manqué de rendre hommage à ses devanciers que sont Amadou Coulibaly, Laurent Donan Fologo, Amadou Thiam, Auguste Miremont, Amédée Couassi Blé, Alexis N'Guessan-Zékré, Kébé Yacouba, Michel Kouamé, Ibrahim Sy Savané, Kouassi Kokoré, Honorat De Yédagne, Lébry Léon Francis, Jean-Baptiste Akrou. « Merci d'avoir tracé les sillons où nous mettons aujourd'hui nos pas.

Merci aussi Monsieur le Président pour avoir accepté de placer cette cérémonie et ces assises sous votre haut patronage.

Vous avez ainsi réitéré votre attachement à notre maison commune, ainsi que votre confiance dans l'avenir de cette entreprise témoin et parfois acteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde.

Merci toujours Monsieur le Président, pour avoir sauvé notre quotidien national », a-t-il exprimé. Cette commémoration a enregistré une belle cérémonie de décoration d'une cinquantaine de travailleurs qui ont respectivement reçu les médailles de Grand Or, Or, Vermeil et Argent.

Le Président de la République a fait plusieurs dons, notamment à la Mutuelle des travailleurs de Fraternité Matin ainsi qu'aux membres du comité d'organisation de ces journées commémoratives.

Des journées qui donneront l'occasion aux visiteurs, à travers une grande exposition photos, de revivre plusieurs temps forts de la SNPECI, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. La célébration se poursuivra jusqu'au samedi 21 décembre.