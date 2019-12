Sénégal: Somone - Un centre de formation veut "créer" des perspectives professionnelles pour les jeunes et les migrants de retour

Somone (Mbour) — "Keur Yakaar" (Maison de l'espoir, un centre de formation professionnelle installé dans la commune de Somone (Mbour, ouest) est en train de travailler pour "créer" des perspectives professionnelles pour les jeunes et les migrants de retour de la Petite-Côte, a appris l'APS.

Cette structure veut offrir une formation gratuite et la pratique nécessaire à la professionnalisation des jeunes sans emploi dans ce secteur, à travers le "Learning by Doing", a expliqué son directeur, Emile Badji.

Ce centre dont la création est rendue possible grâce à l'Association suisse "Tourism for help", qui œuvre dans le "tourisme responsable", est soutenue par la coopération allemande (GIZ), à travers son projet "Réussir au Sénégal", dans le but de former des jeunes âgés de 15 à 35 ans dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, a-t-il ajouté.

Selon lui, en deux ans, un jeune peut bénéficier d'une formation en hôtellerie-restauration et avoir des stages en première et deuxième année. Ils ont aussi la possibilité d'aller faire l'examen du BEP d'Etat à l'école hôtelière, a-t-il dit.

En plus de l'hôtellerie et de la restauration, le centre qui a été créé en 2014, a ouvert cette année de nouvelles filières en agroécologie qui inclut la boulangerie-pâtisserie et la transformation de produits locaux, a expliqué Francesca Enrica Bove, responsable de la filière agroécologie dudit centre, ajoutant que sa mise en œuvre se fait avec le cabinet GFA Consulting Group.

"La formation en boulangerie et pâtisserie à base de farines et produits locaux a voulu répondre à des besoins urgents, notamment, à améliorer la qualité des produits de la boulangerie et pâtisserie à travers la valorisation des produits locaux, promouvoir la souveraineté alimentaire, sensibiliser à une alimentation plus saine et responsable par la consommation de produits faits à base de farine locale plus protéiques par rapport à la farine blanche importée", a-t-elle dit.

D'ailleurs, une quinzaine de jeunes ont reçu jeudi leur attestation en boulangerie-pâtisserie après une formation accélérée qui a été réalisée du 18 au 30 novembre. Il s'agit de 7 filles et 8 garçons provenant du département de Mbour et dont la formation est financée par la GIZ.

Selon Francesca Enrica Bove, ces jeunes vont être accompagnés techniquement mais aussi par le financement de leurs projets, en les formant en management, en marketing, en entreprenariat, pour leur permettre de pouvoir créer des emplois eux-mêmes.

Pour sa part, le chef d'équipe de GFA, Günter Diewald, en charge du programme "Réussir au Sénégal", a assuré de l'engagement de la coopération allemande d'accompagner tous les jeunes issus de ce centre à travers la formation continue, notamment les 15 qui ont reçu leurs attestations de fin de formation cet après-midi.

"Non seulement la formation est gratuite, mais nous contribuons dans leurs frais de transport, le petit-déjeuner, parce que la formation se faisait la nuit, de minuit à 8 heures du matin", a-t-il souligné.

Bénéficiaire de la formation accélérée en boulangerie-pâtisserie, Oumar Diallo, un jeune de la commune de Mbour a de son côté émis le souhait de poursuivre la formation pour acquérir d'autres connaissances qui lui permettront de pouvoir être compétitifs sur le marché.