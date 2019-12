Sénégal: Foyers améliorés - Des acteurs de Fatick formés aux techniques entrepreneuriales

Fatick — Le Programme de développement des énergies renouvelables (PRODER) a clôturé jeudi un atelier de renforcement des capacités entrepreneuriales au profit des acteurs intervenant dans la production et la commercialisation des foyers améliorés appelés "fourneaux diambars" de la région de Fatick, a constaté l'APS.

Cette formation est organisée à l'intention de 45 acteurs de la filière foyers améliorés pour les aider "à mieux gérer et rentabiliser leurs entreprises", a déclaré le coordonnateur du PRODER, Aloïs Nougaret lors de la cérémonie de clôture.

"A ce jour, malgré le renforcement en technique de production, en norme qualité, en technique de vente, la plupart des acteurs de la filière que sont les artisans et revendeurs de foyers améliorés ont toujours des difficultés pour démarcher un client", a-t-il expliqué.

M. Nougaret a également fait part des difficultés rencontrées par les acteurs de cette filière "pour répondre à un appel d'offre à travers un devis ou facture pro-forma, ou encore calculer le coût de production d'un foyer amélioré".

D'où, selon lui, la nécessité d'accompagner les acteurs dans un processus de structuration, d'autonomisation et pérennisation de la filière de production et commercialisation de foyers améliorés dans la région de Fatick en améliorant leurs connaissances dans la maîtrise de ces outils de gestion et de comptabilité d'une entreprise.

"Cette formation a permis de revoir les bases de la gestion entrepreneuriale, de mettre en relation les différents acteurs de la filière que sont les artisans et les revendeurs pour qu'ils travaillent ensemble, à développer des outils pour que la filière soit plus forte et plus pérenne", a-t-il encore souligné.

Le PRODER s'emploie depuis 2009 dans la région de Fatick à diminuer la pression sur les ressources naturelles et favoriser l'utilisation de sources renouvelables d'énergie.

Les foyers améliorés sont un outil pertinent dans cette stratégie car ils diminuent la pression anthropique sur les ressources en bois de la région tout en limitant les inconvénients liés à la cuisson au bois (coût important et fumées nocives).

Le PRODER est mis en œuvre par l'Agence régionale de développement (ARD) de Fatick avec l'appui de l'ONG initiatives développement.