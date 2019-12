Angola: « Le basket-ball a besoin de la presse », - Gustavo da Conceição

Luanda — Le basket-ball a besoin de la presse pour sortir de l?actuelle situation de crise, a affirmé mercredi, à Luanda, le président de la commission de gestion de la Fédération angolaise de la discipline (FAB), Gustavo da Conceição.

Lors d'une conférence de presse, l'ancien président de l'institution a dit que la situation était d'urgence et que cette discipline sportive "est dans un trou", étant fondamentale la contribution des journalistes pour renverser l'actuel scénario.

La réunion, qui a eu lieu dans la salle de conférences de la FAB à Luanda, a décidé que la relation entre la Commission de gestion et la presse serait guidée par une communication fluide et responsable, face aux plaintes concernant des lacunes à cet égard.

La commission, élue le 30 novembre dernier, a promis de tenir des réunions régulières avec la classe de journalisme, ainsi que de fournir des informations sur Facebook et WhatsApp.

Cette commission, qui comprend également António Celestino Sofrimento, António Bi-figueiredo (anciens secrétaires généraux de la FAB), Anselmo Monteiro et Brendau Júnior, a encore assuré qu'elle était ouverte aux critiques constructives et a appelé à une plus grande diffusion de ses activités, en mettant l'accent sur les niveaux de formation.

Cette rencontre a eu lieu à la veille du championnat national senior masculin, qui débute ce vendredi à Luanda. La compétition a été reportée par l'ancien organe de direction en raison de dettes envers les arbitres.

Le président d'alors de la Fédération angolaise de basket-ball (FAB), Helder Cruz "Maneda", et une partie de son conseil de direction, ont démissionné de leurs fonctions en novembre dernier, à plus d'un an de la fin de leur mandat, alléguant le manque de soutien institutionnel et le retrait de sponsors, une situation inédite dans ce sport le plus représentatif du pays.

Ainsi, sur la base des statuts, la FAB a fait appel au Ministère de la Jeunesse et des Sports pour désigner un organe de gestion «ad hoc», selon les termes du régime juridique des associations sportives, qui sera chargé de l'exécution des actes de gestion, du maintien de la fédération et de la préparation des élections en 2020.

Helder Cruz a été élu en février 2017 pour un mandat de quatre ans, 2017/2020, remplaçant Paulo Madeira.