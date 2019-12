Congo-Kinshasa: Musique - Félix Wazekwa en featuring pour clôturer 2019

L'artiste ne veut pas déroger à la règle et prépare un nouvel album qui implique la sulfureuse Diva de la musique congolaise, Barbara Kanam, pour agrémenter les festivités de fin d'année et du Nouvel An.

Ne voulant pas déroger à la règle, l'artiste Felix Wazekwa, dit S'Grave, Mokuwa Bongo, le monstre d'amour, est en préparation d'un nouvel Album qui implique un featuring avec la sulfureuse Diva de la musique congolaise Barbara Kanam.

Dans une vidéo postée sur le net depuis quelques semaines, les deux rossignols sont en plein studio d'enregistrement, saluant chacun ses fans respectifs. Ils ont annoncé une collaboration étroite sur un travail commun et rassurant surtout que ce sera un duo d'enfer de l'année avec une chanson au titre provocateur, "Tika zuwa" ou "Arrête ta jalousie" en français. Cette symbiose porte sur le nouvel opus de Félix Wazekwa qui, d'ailleurs, a plongé l'artiste dans une implication sans pareil.

Depuis son premier album avec la Cléopâtre Mbilia Bel pour la chanson "Promesses élastiques", Félix Wazekua se veut promouvoir la musique féminine en République démocratique du Congo (RDC) en donnant un coup de pouce magistral aux artistes féminins, dans un espace purement réservé et prédéfini pour les hommes. Voilà pourquoi, dans la chanson "Leteta", il donne la réplique et la grande jolie partie de cette dernière à ses chanteuses.

Cependant, bien que la date de la sortie de la chanson n'est pas fixée, les deux artistes travaillent sur sa finalisation et promettent du lourd aux mélomanes et amoureux de la bonne musique. Notons que l'opus dans lequel sera incorporé la chanson relevant de cette collaboration de l'année est intitulé "Articles 23". Celui qui se fait appeler "Verbe", Félix Wazekua, est le patron du groupe musical Cultur'A pays vie, concepteur et créateur de la fameuse danse "Fimbu" mondialement connue, dansée au Championnat d'Afrique des nations 2016, au Rwanda, et à la Coupe d'Afrique des nations 2017, au Gabon, par les joueurs de la sélection nationale de la RDC, les Léopards.