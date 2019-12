Soudan: La ministre des Affaires étrangères salue l'évolution de la relation entre le Soudan et l'EUA

Khartoum — La ministre des affaires étrangères Mme. Asmaa Mohamed Abdallah a salué l'évolution positive des relations entre le Soudan et les États-Unis d'Amérique et a expliqué la situation économique et les priorités dont le gouvernement de transition a besoin, soulignant l'importance de retirer le nom du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, afin d'éliminer ses causes après la disparition de l'ex-régime..

C'était lors de sa rencontre jeudi avec l'envoyé américain au Soudan, Donald Booth, où elle a souligné l'importance du soutien au gouvernement de transition au Soudan à la lumière des vastes réformes, de la démocratisation et de la recherche de la paix. Elle a souligné l'importance de faciliter les procédures d'entrée entre les deux pays pour encourager les investisseurs et jeter des ponts de coopération constructive entre Khartoum et Washington.

Pour sa part, M.Booth a souligné que les États-Unis cherchent à étendre les ponts de la coopération avec le Soudan, ainsi qu'à prendre position sur les développements et à connaître les besoins du gouvernement civil, notant qu'ils suivent les conditions et développements positifs au Soudan, soulignant que la suppression du nom du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme a besoin de temps et que le Soudan devrait travailler pour répondre à la liste des demandes souhaitées par les États-Unis, soulignant que son pays considère le Soudan comme un partenaire et apportera un soutien technique au gouvernement. Il a également mentionné les réunions des Amis du Soudan et l'accueil par Washington de la conférence des donateurs en avril prochain.