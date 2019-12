Gabon: Assouan/Egypte - Clôture du Forum sur la Paix et le développement durable

Assouan, le 12 décembre 2019 - Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale, a pris part ce jour à la clôture du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables. Durant deux jours, les chefs d'État et de gouvernement, les acteurs régionaux et internationaux, les responsables politiques, les institutions financières, la société civile et le secteur privé ont débattu sur des questions cruciales pour la vitalité et la stabilité de l'Afrique.

« Notre continent est capable de relever tous les défis pour la stabilité et la paix. Nous portons la détermination ferme de résoudre les problèmes de l'Afrique », a indiqué le chef de l'État égyptien et président en exercice de l'Union africaine, S.E. Abdel Fatah Al Sissi lors de son discours marquant la fin de la première édition de cette rencontre de haut niveau. De nombreuses résolutions ont également été adoptées telles qu'une sensibilisation plus grande sur les questions de paix et de sécurité, la promotion des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique, l'autonomisation des femmes afin qu'elles jouent pleinement leur rôle sur le continent et enfin l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative « Faire taire les armes d'ici 2020 ».

En marge de sa participation au Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale s'est entretenu avec son homologue égyptien, M. Mostafa Kamal Madbouly. Occasion pour le chef du gouvernement de transmettre les fraternelles salutations du président de la République, S.E. Ali Bongo Ondimba au président de la République arabe d'Égypte, salutations que le Premier ministre égyptien a retournées au nom du président Abdel Fatah Al Sissi à l'endroit du chef de l'État gabonais.

Les deux hommes ont également échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et l'Égypte notamment dans les domaines économique et commercial. Le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a exprimé la volonté d'établir un partenariat avec ce pays ami à travers la société Arab Contractors, dans le domaine de la construction des routes. Enfin, le Premier ministre égyptien a chaleureusement remercié le Gabon pour sa présence au Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables.

Plus tôt, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a pris part à la session « Promouvoir la contribution des femmes africaines pour la paix, la sécurité et le développement », qui a vu l'intervention de leaders politiques dont Mme Catherine Samba-Panza, ancien président par intérim de la République centrafricaine. « Nous devons nous assurer que les femmes puissent jouer un rôle plus significatif et important dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix. L'Afrique a besoin de la contribution de ses filles. »

Au cours de cet échange, les différents intervenants ont salué la tenue du sommet d'Assouan qui cadre avec la vision de l'Union africaine pour une véritable implication des femmes dans la transformation du continent.