Maroc: Quelque 5.000 participants attendus au "10 km de M'diq"

Quelque 5.000 participants sont attendus pour la 2ème édition de la course sur route internationale "10 km de M'diq", qui aura lieu le 15 décembre courant.

Organisée à l'initiative de l'Association des amis des courses sur route, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) et en partenariat avec la préfecture M'diq-Fnideq et les conseils élus, cette course, placée sous le thème "Le sport, vecteur de développement humain", est initiée à l'occasion de la célébration de la Fête de l'Indépendance et de la Journée mondiale du migrant et du réfugié.

La course, qui verra la participation d'athlètes marocains et étrangers, débutera dans le centre-ville de M'diq et prendra la voie express jusqu'au rond-point Colainord, avant de se diriger vers la station balnéaire de Cabo Negro et prendre fin dans le centre-ville.

Dans une déclaration à la MAP en marge d'une conférence de presse organisée mercredi, le président de l'Association des amis des courses sur route, Ismail Chamali, a indiqué que cette course connaîtra la participation d'athlètes marocains et étrangers de renom, venant notamment de pays africains.

Le représentant de la FRMA, Ahmed Zouaoui, a relevé, dans une déclaration similaire, l'importance de cette manifestation pour le développement et la promotion du sport, en particulier l'athlétisme, ajoutant que la fédération a mobilisé plusieurs cadres pour la supervision de cet évènement et dépêchera une commission de lutte antidopage, de même qu'elle a invité quelque 500 athlètes relevant de la FRMA pour participer à cette course.

Quant au chef de la Division des affaires économiques et de coordination à la préfecture de M'diq-Fnideq, El Habib Azeriyah, il a fait savoir que l'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à amorcer une dynamique sportive, culturelle, sociale et économique pour promouvoir l'économie locale et sortir de la saisonnalité des activités touristiques.