Congo-Kinshasa: Atelier sur la relance des brigades agricoles - Billy Kambale annonce la création de 20.000 emplois par an pour la jeunesse

Afin de corroborer avec la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, celle de créer des emplois pour les jeunes, au cours d'un atelier qui s'est tenu hier, jeudi 12 décembre 2019, dans la salle Panorama du Fleuve Congo Hôtel, le Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Eraston Billy Kambale, a procédé à la relance des activités des brigades agricoles des jeunes désœuvrés.

Et, par ricochet, cet événement a annoncé le début de la mise en œuvre du projet portant création de 20.000 emplois par an pour les jeunes désœuvrés, qui sont appelés à se servir de leurs machettes dans les champs et non sur les hommes.

Depuis son avènement à la tête du Ministère, Eraston Billy Kambale Tsongo avait déclaré qu'il n'est pas un Ministre des conférences, car cette pratique est révolue. Au contraire, il est plutôt un homme des actions. C'est ainsi que, lors de l'atelier, il a laissé entendre que la campagne agricole compte 132 centres de production et 12 brigades agricoles disséminées à travers le pays. L'objectif est donc de pouvoir créer 20.000 emplois par an pour les jeunes, avec l'espoir qu'au bout de 5 ans, que le Congo arrive à offrir 100500 emplois pour les jeunes. «La matérialisation de ces programmes éducatifs renforcera la résilience des jeunes que vous êtes face aux messages des antivaleurs, de chômage et favoriser l'émergence d'un véritable sentiment d'identité, d'appartenance et de vivre ensemble.

D'où, mon Ministère s'attache à créer un environnement propice à votre autonomisation et participation socioprofessionnelle et économique, pour vous garantir la possibilité de devenir des citoyens du monde actif et responsable », a déclaré ce Ministre en marge de ces assises. Sur le 80.000.000 d'hectares des terres arables, le Ministre de la jeunesse et Initiation à la Citoyenneté va entamer ces activités à Impuru, dans la commune urbano-rurale de Maluku.

Dans ce même chapitre, le Ministre de tutelle a également demandé aux encadreurs de ces jeunes de les aider à comprendre dans la langue qui leur sera plus facile afin de faciliter leur insertion mentale, sociale et professionnelle. «Aux encadreurs des jeunes, en votre qualité des travailleurs sociaux, vous devez analyser la situation et la réponse aux problèmes des jeunes. Et en votre qualité des tuteurs de formation, assurez les cours pratiques et d'accompagnement personnalisé des apprenants visant à obtenir des résultats concrets et mesurables en assurant un coaching pédagogique plutôt qu'un rôle magistral de transmission du savoir», a-t-il demandé. Et ce, avant de lancer un vibrant appel au Gouvernement à accompagner son Ministère, avec des moyens conséquents afin de matérialiser les divers projets en faveur de la jeunesse congolaise.

Dans la délégation du Gouvernement, la Ministre près le Premier Ministre Jacqueline Penge, a loué cette initiative de son collègue Ministre pour la jeunesse congolaise et, a appuyé sa déclaration en appelant tous les jeunes dits "Kuluna", à faire bon usage de la machette dans le Champs. «Nous devons occuper les jeunes pour leur autonomisation non seulement à Kinshasa, mais aussi en province car l'agriculture est à la base du développement des grandes nations. Il existe des mamans maraîchères pourquoi pas des jeunes qui sont plus nombreux ? », S'est interrogée la Ministre Jacqueline Penge.

Il sied de noter qu'il est prévu l'organisation d'un séminaire de mise à niveau des encadreurs des jeunes sur les modalités pratiques de la relance desdites brigades ainsi que l'organisation des activités sur terrain d'initiation des jeunes en techniques agricoles modernes, sur toute l'étendue du territoire national. Et ce, en vue « d'offrir une perceptive de dignité à nos populations, de promouvoir la création d'emplois notamment, pour les jeunes, de lutter contre la précarité et l'exclusion», a dit le Président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son discours d'investiture le 24 janvier.