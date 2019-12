Congo-Kinshasa: Linafoot - Mazembe renvoi Sanga Balende aux études (6-1)

Le Tout-Puissant Mazembe a renvoyé Sa Majesté Sanga Balende aux études, en le battant 6-1, jeudi, au stade TP Mazembe, en match en retard de la 6ème journée du 25ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Une véritable promenade de santé pour les Corbeaux qui ont marqué les trois buts dans les 20 premières minutes : un doublé de Jackson Muleka et un but de Koffi Kouamé. Sanga Balende a réussi à réduire la marque sur pénalty par Matafadi (26ème) consécutif à une faute de main de Kabaso Chongo. Puis, Muleka qui ne s'est pas encore bien remis de sa blessure cédera sa place à Patou Kabangu (30ème). La mi-temps est intervenue sur ce score de 3-1.

A la reprise, Mazembe, sans pitié, continuera à pousser jusqu'à marquer trois autres buts. D'abord, Patou Kabangu (72ème) bien servi par Rainford Kalaba, et ce doublé d'Isaac Tshibangu (86ème et 91ème). Le gardien Kubidisa du team jaune et rouge n'a vu que du feu. Sanga Balende a terminé cette rencontre à dix suite à l'expulsion de Kayembe Kanku (85ème) pour deux cartons jaunes.

Au classement, Mazembe caracole davantage avec désormais 32 points en 12 matches joués. Son adversaire Sanga Balende n'est plus qu'à une unité de la zone rouge. Les Sang et Or occupent la 13ème place avec 9 points en 12 matches.

La prochaine sortie, le 15 décembre, Mazembe recevra DC Motema Pembe dans son sanctuaire. Un match intéressant entre ces deux équipes qui se comportent jusque-là bien en compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF).

Mazembe recrute Joël Beya de Don Bosco

Restant dans la droite ligne de sa politique de vouloir rajeunir l'équipe, le TP Mazembe vient de recruter le jeune attaquant de CS Don Bosco (20 ans), qui a signé mercredi un contrat de 5 ans. C'est un joueur formé au sein de l'Ecole de Football Moïse Katumbi (Ecofoot Katumbi).

«C'était un rêve d'enfant depuis mes premiers jours à l'Ecole de Football Moïse KATUMBI. En 2009, je n'avais que 10 ans lorsque j'ai intégré la catégorie minime du centre de formation. Je suis passé chez les cadets et juniors avant d'aller en prêt au CS Don Bosco. Merci aux dirigeants du club pour la confiance placée en nous les jeunes», a-t-il déclaré à chaud, lors de son intégration au sein de la formation du Chairman Katumbi. Auteur de six buts à la Linafoot avec Don Bosco, Joël Beya aura cinq mois pour apprendre comment voler en véritable Corbeaux. Il sera question de s'intégrer et s'adapter au rythme du TPM.

Joël Beya, c'est le sixième joueur de cette école de football à rejoindre Mazembe après Godet Masengo, Chico Ushindi, Arsène ZOLA, Lumière Banza, Jackson Muleka.

Groupe Bazano invité dans un tournoi en Zambie

Après avoir terminé en beauté ses matches de la phase aller du championnat, se classant en bonne position avec 28 points, la Jeunesse Sportive Groupe Bazano va mettre le cap sur la Zambie, où elle est invitée à un tournoi de football, à Kitwe, en Zambie. Le coach Daouda Lopembe et ses poulains joueront respectivement, contre Zacks United de la 2ème Division, et Kitwe United de la première League zambienne. Une très belle occasion pour Bazano de se préparer en conséquence avant de venir attaquer la phase retour du championnat national. D'après le président Meschak Kasongo, l'objectif de son équipe c'est de terminer le championnat parmi les trois premiers et jouer les prochaines compétitions interclubs de la CAF.