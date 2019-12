Madagascar: Musique Classique - L'orchestre Orphelinat Saint-Paul interprètera des grandes Œuvres

Les belles mélodies seront au rendez-vous ce samedi !La musique favorise la créativité. Elle crée un lien positif. Elle exprime les sentiments. Elle nous permet aussi de se détendre, et surtout de s'amuser. Une fête est bonne quand elle est accompagnée de bonne mélodie.

A l'occasion de la fête de Noël, dix-neuf enfants de l'« Orchestre Orphelinat Saint-Paul » livreront un concert de musique classique intitulé Noel 2019, le samedi 14 décembre à 15 heures 30 à la Cathédrale Anglicane Saint-Laurent Ambohimanoro. Les participants interprèteront les grands auteurs comme Mozart, Bach, Pachelbel ainsi que English Carol, sans oublier les chants de noël et les cantiques. Ils joueront également l'intégrale du concerto grosso de Noël de Angelico Corelli.

Au programme, à la première partie, Santatra, Sandrio, Ando, Natacha, Joseph, Hery, Manoa, Avoko, Sandra manieront le violon. Ces adolescents joueront Christmas Carol, un chant de Noël, publié en français sous le titre de « Cantique de Noël », une chanson la plus célèbre des contes écrits par Charles Dickens. Perfect d'Ed Sheran figure dans le répertoire de ces jeunes artistes. « You raise me up » est aussi dans le playlist, une chanson du groupe irlando-norvégien Secret Garden sortie le 26 mars 2002. La chanson acquiert une nouvelle notoriété grâce à sa reprise par le baryton américain Josh Groban en 2004 puis par le groupe Westlife en 2005. En 2018, le groupe vocal français Opus Jam reprend le titre avec un nouvel arrangement. A leur tour, Ando et ses Camarades composeront ce morceau à leur manière lors de ce concert. En deuxième partie, Finoana, Koloina, Christian, Larissa, Sarah et Félicien monteront sur scène. Ils interprèteront Bach, Mozart, et joueront également Nearer My God ,to Thee. Bref les amoureux de musique classique seront aux anges.

De par leur métier, le couple de médecins, Docteurs Razafintsambaina, a été régulièrement perturbé par des problèmes cruciaux, surtout l'abandon d'enfants. Devant la recrudescence du phénomène, ils ont décidé d'agir par une action sociale en créant une structure pouvant accueillir ces enfants démunis. C'est ainsi que « l'Orphelinat Saint Paul », une annexe de la Clinique Saint-Paul, a été créée à Ambohipeno-Ambohimanambola, et a été ouverte le 1er juillet 2011. Depuis, ce Centre a accueilli dix-neuf enfants et leur nombre a été volontairement arrêté à ce chiffre pour former une grande famille. Ils sont totalement pris en charge par l'orphelinat, après décision de justice et accord du ministère de la Population. Pour leur éducation, ils fréquentent tous des établissements publics tels que l'EPP d'Ambohipeno, le CEG - Lycée d'Ambohimanambola et l'Université d'Antananarivo (Faculté de Médecine). Ces enfants reçoivent, en outre, régulièrement une éducation civique, et une éducation artistique intense dans le domaine de la Musique Classique. Ils présentent régulièrement des concerts classiques dans des églises, mais aussi dans des chancelleries. Toujours en progrès, ils interprètent des répertoires de grands auteurs classiques.