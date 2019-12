Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe écrase Sanga Balende

Auréolés par une belle victoire face à Zesco Utd à Ndola, en Zambie, lors de la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions, les Corbeaux de Lubumbashi ont été intraitables à domicile face aux Anges et Saints du Kasaï oriental qu'ils ont battus 6-1, le 12 décembre, en championnat national.

Le match comptait pour la sixième journée de la compétition. Jackson Muleka a rapidement mis les « Badianguena » sur orbite à la 4e mn en ouvrant le score. L'Ivoirien Christian Koffi Kouamé a marqué le deuxième but à la 20e mn, puis encore lui, Jackson Muleka a signé son doublé à la 22e mn pour le troisième but, avant de céder sa place à Patou Kabangu, car pas totalement rétabli après le match contre Zesco Utd. Matafadi Mazewu, sur penalty, a réduit l'écart pour Sanga Balende à la 26e mn. L'expérimenté Patou Kabangu, qui affiche une forme éblouissante depuis peu, a marqué le quatrième but d'une frappe limpide à la 65emn. Comme Jackson Muleka, Isaac Tshibangu a signé un doublé à la 82e et à la 89e mn.

Avec ce score, le TP Mazembe est plus que jamais ogre dans cette vint-cinquième édition du championnat national de football, totalisant trente-deux points glanés au terme de douze matchs. V.Club est deuxième avec vingt-huit points, suivie de la Jeunesse sportive Groupe Bazano (vingt-huit points), du Daring Club Motema Pembe (vingt-cinq points), du FC Lubumbashi Sport (vingt et un points).

Le FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi occupe la sixième position avec vingt points, devant AS Maniema (dix-neuf points), le FC Renaissance du Congo (dix-neuf points) et le Racing club de Kinshasa (dix-neuf points). L'Académique club Rangers clôture le top 10 du classement avec dix-huit points. Ensuite, viennent le CS Don Bosco (seize points), AS Simba (quinze points), SM Sanga Balende (neuf points), OC Bukavu Dawa (neuf points), AS Nyuki (huit points) et AS Dauphin noir huit points.