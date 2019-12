Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club vient à bout de Maniema Union, Renaissance bat Rangers

Après la déconfiture à domicile en Ligue des champions contre Wydad athletic club de Casablanca du Maroc (battu zéro but à un), V.Club a retrouvé le championnat national de football, le 11 décembre, avec à la clé une victoire, alors que Renaissance renouait avec le succès après des revers subis dans la partie orientale du pays.

Les Dauphins noirs de Kinshasa ont battu, au stade des Martyrs, la formation de Kindu par deux buts à un, en match en retard de la sixième journée. César Manzoki a ouvert la marque dès la 3e mn mais trois minutes plus tard, Ngimbi Mvumbi, ancien de V.Club, a égalisé pour Maniema Union. A la pause, les deux équipes ont été à égalité.

Les joueurs du coach Florent Ibenge ont inscrit le second but victorieux à la 46e mn, juste au retour des vestiaires, par Marcel Kapumba, transfuge de Maniema Union. Grâce à cette victoire, V.Club termine la manche aller avec vingt-huit points dont sept victoires, sept matchs nuls et une défaite. Pour sa part, Maniema Union compte dix-neuf points après douze matchs livrés.

Le même mercredi en première explication sur la même aire de jeu, le FC Renaissance du Congo a eu raison de l'AC Rangers par la même marque de deux buts à un. C'était un match remis de la septième journée. Tout s'est précisé en seconde période avec l'ouverture du score à la 50e mn par Edmon Ema pour les Académiciens du président Lambert Osango. Les Renais de l'évêque et pasteur Pascal Mukuna ont remis les pendules à l'heure à la 71e mn par Gloire Waka Bofafaka.

Et Darius Ange Kacoubi a marqué le second but du précieux succès à la 84e. Après la défaite de zéro but à un à Bukavu contre Bukavu Dawa, Renaissance se ressaisit. Cette victoire luipermet de totaliser dix-neuf points en treize matchs. Rangers de son côté est bloqué à dix-huit points en quatorze sorties.

Notons que le 10 décembre, au stade de la Concorde de la commune de Kadutu, à Bukavu, le club local de Bukavu Dawa a battu l'AS Simba de Kolwezi par un but à zéro, une réalisation de Muruta Emedy à la 22e mn, sur une passe décisive de Mbembi Mpuki.

C'est la deuxième victoire de suite de l'OC Bukavu Dawa après le succès sur Renaissance du Congo. Le club noir et blanc du Sud-Kivu compte désormais neuf points, occupant la quatorzième position au classement devant Nyuki de Butembo (huit points en douze matchs) et Dauphin noir de Goma (huit points en quinze matchs). Simba est pour sa part douzième au classement avec quinze points en douze sorties. Bukavu Dawa joue ce vendredi au stade de l'Unité de Goma contre Nyuki de Butembo.