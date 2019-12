Cameroun: Foire de Noël - Les artisans font leur fête

Ils exposent et vendent leur savoir-faire au Centre international de l'artisanat de Yaoundé, jusqu'à mercredi prochain.

Bientôt la saison des vœux. La période s'y prêtant, Cathérine Ngo Moulen expose depuis mardi dernier des cartes de vœux au Centre international de l'Artisanat de Yaoundé. Loin des fioritures des cartes classiques, elle y apporte une particularité camerounaise. La paille et des petites graines de fruits. Avec des fibres tissées, l'artisane réalise des sapins de noël, des paniers et des fleurs qu'elle agence à des paillettes sur du papier cartonné. Enveloppées dans du plastique, ces cartes de vœux portent l'estampille « la carte bantu ».

Les six prochains jours que durera la foire artisanale de Noël, Cathérine Ngo Moulen compte écouler la centaine de cartes qu'elle a prévue pour la circonstance. Dans la section agroalimentaire, les « saveurs de mam-mum » impressionnent. Des boîtes de conserves de purée de condiments verts, de piments frais et d'ail sont exposées à côté des conserves de condiments de « Nkui » et de sauce jaune prêts à l'emploi. « C'est pratique pour les grillades.

Comme avec la mayonnaise et la moutarde, je peux facilement garder ces condiments au frais et les utiliser pour assaisonner mes plats à toutes heures, sans avoir à les écraser », se réjouit Estelle Nveng, une cliente. Avec 3000 F, elle a acquis une boîte de sauce barbecue et un sachet de « Nkui ». Comme ces vendeuses, ils sont près d'une cinquantaine à avoir fait le déplacement de Yaoundé pour exposer leurs produits à cette première édition de la Foire de Noël qu'organise le Centre international de l'artisanat de Yaoundé. « L'objectif n'est pas tant de vendre sur place mais, davantage de nouer des contacts avec des clients et des agents commerciaux de grands commerces », explique Germaine Nkolo Obam, chef de la section commercialisation et promotion des produits artisanaux au Ciay.