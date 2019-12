Cameroun: Douala - Le PM en escale

De retour du 9e sommet des pays ACP à Nairobi au Kenya, Joseph Dion Ngute a regagné le Cameroun hier via la capitale économique.

Le Premier ministre, chef du gouvernement est de retour. Rendu au terme de sa participation au 9e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), Joseph Dion Ngute qui y a représenté le chef de l'Etat a retrouvé le bercail hier par Douala. A l'aéroport international, si le dispositif d'accueil était sobre, les retrouvailles avec les autorités locales étaient chaleureuses. Peu avant midi, en provenance de Nairobi à bord d'un vol Kenya Airways, le chef du gouvernement, qu'accompagnait le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.

Pour la circonstance, le gouverneur de la région du Littoral était entouré du préfet du Wouri, Benjamin Mboutou, des membres de son état-major ainsi que des responsables de l'antenne protocolaire et consulaire du ministère des Relations extérieures à Douala. Après une halte au salon VIP de l'aéroport international de Douala, l'illustre hôte a, plus tard, quitté la capitale économique pour Yaoundé à bord d'un vol Camair-Co. Le 9esommet des chefs d'Etat et de gouvernement ACP s'est tenu lundi et mardi dernier à Nairobi sous le thème : « Un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multicuralisme. A côté des chefs d'Etats et de gouvernement présents, Joseph Dion Ngute a porté la voix du Cameroun en vue de remodeler les relations entre les Etats ACP et le reste du monde.

De l'avis des nombreux experts, les changements en cours entraînent inéluctablement le groupe ACP à redéfinir sa position et son rôle auprès de ses partenaires traditionnels et potentiels de développement aussi bien au niveau international que régional. En marge de sa participation à cet important sommet, le chef du gouvernement a également mis son séjour en terre kenyane à contribution pour nouer des contacts avec de potentiels investisseurs.