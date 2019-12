Cameroun: Yaoundé revêt ses habits de fête

Les décorations de Noël et du Nouvel an se mettent progressivement en place, dans les carrefours et certaines artères de la cité capitale.

Yaoundé déjà parée. La Communauté urbaine de Yaoundé et la société Segelec Cameroun sont à pied d'œuvre pour ce qui est des installations de guirlandes lumineuses et autres accessoires de décoration sur les poteaux électriques, panneaux publicitaires, jardins publics des grands carrefours et points stratégiques de la ville. Ces illuminations embellissent les rues de Yaoundé pendant les fêtes, une fois la nuit tombée. À chaque édition, une touche particulière y est apportée. « Comme innovation cette année, nous avons des tiges lumineuses disposée sur les guirlandes le long du Boulevard du 20 mai.

Les spirales souvent installées sur les poteaux électriques, seront remplacées par des jeux de lumière le long des poteaux », indique Silvère Wambo, agent de Segelec Cameroun. Les axes centraux de la ville feront l'objet d'une attention particulière. « Nous sommes chargés de décorer le long de l'itinéraire présidentiel. Nous avons commencé au rond-point de la présidence, nous sommes actuellement au Boulevard du 20 mai. Nous avons cinq jours pour livrer le rond-point de la Poste centrale.

Car, l'échéance de livraison globale de ce travail est prévue pour le 15 décembre prochain. Et c'est ce jour là que nous allons allumer nos installations», a confié Silvère Wambo. La Communauté urbaine de Yaoundé, quant à elle, est chargée de décorer certaines artères du centre-ville, ainsi que les quartiers périphériques. Le Boulevard du 20 mai, le carrefour Coron, l'esplanade de l'Hôtel de ville de Yaoundé, le rond-point de l'échangeur à Nlongkak, le rond-point Hilton, le rond-point de la poste centrale, entre autres lieux, devront briller de mille feux dès le 15 décembre prochain, pour le grand bonheur des Yaoundéens.

« En voyant ces agents travailler, cela me rappelle que les fêtes de fin d'année sont proches et qu'il faut faire plus d'économie. Parce que je viendrais avec ma petite amie qui est à Sa'a, immortaliser les moments de fête dans ces endroits lumineux », fait savoir Junior Mveng, commerçant.