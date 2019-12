Cameroun: Fêtes de fin d'année à Yaoundé - La Communauté urbaine auprès des nécessiteux

Des dons en denrées alimentaires et produits de première nécessité remis hier à l'esplanade de l'Hôtel de ville.

600 bénéficiaires ont répondu présent à la 10e Journée de solidarité urbaine de Yaoundé. C'était hier à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé où les responsables et le personnel de la communauté urbaine comme à l'accoutumée, ont communié avec les personnes handicapées (physiques, visuelles), les personnes âgées, les malades de la lèpre, les déplacés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les enfants orphelins. Un geste de cœur fait à travers des dons, qui n'est pas près de s'arrêter.

« Depuis une dizaine d'années, le délégué du gouvernement a obtenu du conseil de la Communauté urbaine, d'organiser une journée de solidarité avec ceux qui ont peu de moyens une fois par an. Ces populations que nous invitons n'ont pas les moyens d'organiser leurs fêtes. Nous essayons de leur apporter un petit plus », a confié André Edou, 2e adjoint du délégué du gouvernement auprès de la CUY. Ces dons estimés à plus de six millions de F sont constitués de denrées alimentaires et produits de première nécessité. Ils ont été remis à chaque représentant des 21 organisations de défavorisés retenues par la CUY, lesquelles ont dit leur gratitude.

« C'est un élan de cœur que le délégué apporte aux personnes nécessiteuses. Nous lui disons merci pour cette nouvelle manifestation de générosité. Ce n'est pas donné à toute personne de faire ce qu'il fait depuis dix ans », a déclaré Emerand Ndzouli Zanga, président des personnes handicapées de la Cathédrale Notre-Dame-Des-Victoires. La joie des festivités s'est par ailleurs matérialisée par des chants et des danses. Le tout s'est clôturé par un repas collectif partagé en toute convivialité.