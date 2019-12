Cameroun: Épanouissement au travail - Des administrateurs formés en audit social

L'Organisation internationale du travail et le Cradat organisent une semaine d'activités à cet effet à Yaoundé.

La semaine de l'administration du travail et de l'audit social s'est ouverte le 9 décembre dernier au Centre africain d'administration du travail (Cradat) à Yaoundé. L'événement est organisé par trois institutions : la Faculté des sciences économique et de gestion de l'Université de Yaoundé II-Soa, le Cradat et l'Ecole supérieure de commerce et de gestion des entreprises. En ouvrant les travaux au nom du ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur l'Inspecteur général des Affaires académiques au Minesup, le Pr Luc Fouda Ndjodo est revenu sur l'importance de cette session.

Selon lui, cette formation conforte le candidat auditeur de conformité sociale dans l'élargissement de son savoir-faire technique, de ses connaissances et des fondamentaux nécessaires à la pratique de la profession. La formation sur l'audit qui a débuté le 9 décembre dernier et s'est achevée le 11 decembre dernier a enregistré une quinzaine de participants qui ont suivi des modules animés par les sommités reconnues dans les questions de l'audit tels que Jean Marie Peretti, Jacques Igalens et Michel Jonquiers, entre autres. Dans la même veine, une table ronde scientifique a été organisée le 10 décembre dernier sur le centenaire de l'Organisation internationale du Travail (Oit).

Ce panel a accueilli une centaine de participants. Plusieurs ateliers ont également marqué cet événement grâce à des thèmes comme « Audit social et management de la performance dans les organisations », « Audit social, facteur public et social ». Ce matin, les participants auront droit à un autre atelier sur le thème : « Audit social et management de la performance dans les organisations » et une table ronde sur la marque employeur, risques et opportunités. Pour clôturer les travaux, samedi 14 décembre, des doctorants en audit entretiendront les participants avec des exposés organisés sur plusieurs thèmes notamment : « Administration du travail et du personnel et gestion des ressources humaines », ou encore « L'actualité récente et les démarches méthodologiques sur chacun des deux champs scientifiques ». De quoi édifier les participants sur la question de l'Audit.