Algérie: Deux contrebandiers arrêtés à Ouargla et un autre appréhendé à Biskra

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a arrêté, jeudi, deux contrebandiers à Ouargla et saisi 2070 unités d'articles pyrotechniques et appréhendé un autre à Biskra en possession de 728 unités et différentes boissons, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont mis en échec, le 12 décembre 2019, lors d'opérations distinctes à Souk-Ahras,

Tébessa et El-Tarf, des tentatives de contrebande de 11777 litres de carburants, alors qu'un détachement de l'ANP a arrêté, à Ouargla/4eRM, deux (02) contrebandiers et saisi 2070 unités d'articles pyrotechniques, tandis qu'un autre contrebandier a été appréhendé à Biskra/4eRM, en possession de 728 unités de différentes boissons", précise la même source.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont intercepté, à Rélizane et Tlemcen/2eRM, un narcotrafiquant et saisi 11 kilogrammes et 900 grammes de kif traité".

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont démantelé, à Ain-Temouchent/2eRM, un réseau de cinq (05) individus impliqués dans l'organisation de traversées pour l'émigration clandestine, alors que 35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset/6eRM et Ghardaïa/4eRM".