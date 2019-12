Algérie: Charfi - Le pays entame une nouvelle ère avec une élection à la hauteur des aspirations

Alger — Avec l'élection présidentielle du 12 décembre, l'Algérie "est entrée dans une nouvelle ère et une étape prometteuse de la concrétisation de la démocratie", a indiqué, vendredi à Alger, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, estimant que l'opération électorale "a été à la hauteur des attentes et des espérances".

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle, M. Charfi s'est félicité de la réussite de ce rendez-vous électoral, affirmant que l'Algérie "est entrée dans une nouvelle ère et une nouvelle étape prometteuse de la concrétisation de la démocratie, de la transparence et de la volonté populaire".

Estimant que le peuple "a réalisé un taux de participation très élevé en dépit des circonstances", M. Charfi a tenu à saluer tous ceux qui ont contribué à "cette grande réussite" en faveur du peuple algérien, en particulier l'Armée nationale populaire (ANP), toutes les forces de sécurité, les parties signataires de la Charte d'éthique des pratiques électorales et les membres de l'ANIE.

"Cet accomplissement historique n'aurait pu être réalisé sans les efforts louables, l'accompagnement judicieux et l'engagement honoré de l'Armée nationale populaire (ANP), et de son Haut Commandement, avec à leur tête le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP)".

M. Charfi a rendu hommage à l'ANP et à son Haut Commandement pour "l'accompagnement permanent et l'encouragement témoigné à l'ANIE dans toutes les étapes, ce qui lui a permis de travailler en toute confiance et à aller de l'avant dans l'oeuvre d'instauration des règles de transparence et de démocratie, d'équidistance et de permettre au citoyen d'être le premier surveillant de sa voix et souverain dans son choix".

Au terme de son allocution, M. Charfi a présenté ses félicitations au candidat élu, Abdelmadjid Tebboune "en attendant l'annonce définitive des résultats par le Conseil constitutionnel".

Il a également félicité les autres candidats "qui ont contribué à cette fête électorale", affirmant que "l'histoire et la Nation retiendront leur engagement et leur respect mutuel tout au long du processus électoral".