Gabon: Dénis Bouanga - Le secret de la progression du Gabonais dévoilé

Personne ne présagerait une telle progression de Dénis Bouanga quelques mois après son arrivée à Saint-Etienne. L'international gabonais est l'une des satisfactions dans le début de saison à demi-teinte des Stéphanois. Ses statistiques sont ronflantes mais beaucoup sont ceux qui n'ont pas compris l'origine d'une telle motivation et progression.

Auteur de 7 buts et 3 passes décisives, l'ancien attaquant de Nîmes a montré en un temps record un tout autre visage. Dans un entretien avec So Foot, Bouanga a révélé les facteurs qui ont concouru à ce qu'ils soient aujourd'hui à ce niveau.

« Je ne suis plus vraiment le même. Je suis devenu un vrai compétiteur, qui cherche toujours à progresser et à jouer les plus grandes compétitions. Je ne me contente plus de rester sur mes acquis et je cherche à accomplir mes rêves prochainement. Mais en dehors du terrain, j'ai aussi évolué. J'ai eu un fils, ça a changé ma vie, c'est la plus belle chose que j'ai eue », a-t-il révélé.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Dénis Bouanga est loin d'atteindre sa limite à voir sa façon actuelle de joueur.