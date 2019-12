Algérie: Présidentielle - Benflis n'introduira aucun recours contre les résultats préliminaires

Alger — Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre, Ali Benflis a affirmé, vendredi à Alger, qu'il n'introduira aucun recours contre les résultats préliminaires annoncés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), appelant ses partisans à "observer le calme et à préserver la stabilité du pays".

S'exprimant lors d'une conférence presse organisée au siège du parti de Talai El Hourriyet, M. Benflis a fait savoir qu'il n'introduira aucun recours suite à l'annonce des résultats du scrutin, invitant ses partisans et tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de la campagne électorale à "observer le calme et à préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie".

Il a exprimé, dans ce sens, son souhait de voir "les Algériens unis au sein d'une Algérie sereine et stable" notamment en cette conjoncture politique.

S'adressant aux jeunes militants de son parti, M. Benflis a assuré qu'il était temps pour que cette jeunesse assume la responsabilité et soit au rendez-vous, soulignant qu'il a honoré son engagement en leur remettant le flambeau.

"Les hommes viennent et partent. La pérennité est seulement aux causes et l'éternité aux idées et non à ses porteurs", a-t-il ajouté soulignant que "les jeunes ont un droit légitime à exploser leurs énergies et génies au service de la prospérité et le progrès de leur patrie et à entamer l'édification de l'Algérie de demain, une Algérie qui réponde à leurs aspirations et espoirs".

Evoquant la Présidentielle, M. Benflis a indiqué avoir pris part à ce rendez-vous "pour répondre au devoir national et défendre la constance et la pérennité de l'Etat national", estimant que la crise que traverse le pays "est la plus dangereuse" pour le sort de l'Etat national.

Après avoir exprimé ses remerciements à l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) "pour ses efforts" en vue de faire aboutir ce scrutin présidentiel, M. Benflis a tenu à exprimer également sa reconnaissance à ceux qui ont eu foi en son projet politique, et en particulier "les dirigeants et militants de son parti ainsi que l'ensemble des partis et forces vives de la société civile, les personnalités nationales et tous les citoyens".