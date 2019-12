Sénégal: A Las Palmas, un hôpital de renom, contre le cancer du sein

A Las Palmas (Espagne), l'hôpital San José, construit en 1891 dans le quartier historique de Canteras, jouit aujourd'hui d'un prestige acquis grâce à son expertise et à la qualité de son service de dépistage précoce du cancer du sein, a constaté l'APS.

"C'est une bonne réputation qu'on a dans le dépistage précoce du cancer du sein, avec une mammographie numérique presque sans radiation", a dit son médecin-chef, le docteur Juan Medina, à des journalistes en santé venus du Sénégal pour une visite des établissements de santé des îles Canaries.

"Tous les tests de détection précoce du cancer du sein se font en une seule journée par imagerie, avec des indicateurs très avancés et précis, puisque l'hôpital travaille avec un spécialiste en la matière", a expliqué M. Medina.

Il souligne que grâce à internet et à la qualité des équipements de l'établissement de santé, "il est possible, pour un patient qui vient de faire tous les examens et analyses à l'hôpital, de repartir pour recevoir tous les résultats", sans devoir se déplacer.

Malgré son expertise en matière de dépistage du cancer du sein, grâce à une "technique de pointe unique en son genre", l'hôpital San José ne pratique ni la radiothérapie, ni la chimiothérapie, selon son médecin-chef.

Cet hôpital, le plus ancien des îles Canaries, pratique de nombreuses spécialités, dont l'ophtalmologie, la gynécologie, la radiologie, la kinésithérapie, la chirurgie vasculaire, la réhabilitation et l'urologie, selon M. Medina.

Séparé de la plage de Canteras par une longue allée en dalles rouges, l'hôpital San-José comprend deux niveaux, avec des balustrades au balcon peint en blanc, et les autres parties en jaune. De ses chambres d'hospitalisation, on a un regard en surplomb sur la plage.

Cet hôpital au lié au ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale par une convention signée depuis six mois. La convention prévoit des évacuations sanitaires, du Sénégal vers cet établissement de santé, des formations et des stages d'observation de part et d'autre.

La même convention lie l'hôpital San-José à d'autres établissements de santé du Sénégal : l'hôpital Aristide-Le-Dantec, l'hôpital Dalal Jamm et l'hôpital Idrissa-Pouye de Grand-Yoff, tous à Dakar.

Du côté de Gran Canaria, l'une des îles Canaries, l'accord concerne, outre San José, les hôpitaux San Roque/Maspalomas, Perpetuo Socorro et La Paloma, qui disposent tous d'une technologie très avancée pour le dépistage et le traitement de plusieurs maladies.

La visite des journalistes sénégalais dans les établissements de santé des îles Canaries a été organisée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, dans le cadre de la convention de partenariat signée en juin 2019 par les deux parties, par l'entremise de l'association "Gran Canaria Welness Spa and Health".