Cote d'Ivoire: 24 janvier,journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante(jmca) et afro-descendante

communiqué de presse

Le Président JOHN AYITE DOSSAVI en Côte d'Ivoire en mission de remerciements et de préparatifs de la JMCA 2020

Le 20 novembre 2019, l'Afrique et ses descendants se sont dotés d'une Journée mondiale pour la célébration de leurs Cultures, en proposant au monde de rendre hommage au continent berceau de l'humanité.

Dans le cadre de sa première sortie officielle après cette date historique de l'adoption par les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), de la résolution portant la date du 24 janvier comme jour de la célébration dans le monde de la culture africaine et afro-descendante, Monsieur JOHN AYITE DOSSAVI , Président du Réseau Africain des Entrepreneurs Culturels africains ( RAPEC), et Président du comité de mobilisation pour l'adoption et la célébration de la Journée Mondiale de la Culture Africaine et afro-descendante (JMCA), effectuera à compter du lundi 16 décembre 2019, une visite en Côte d'Ivoire en vue:

1/ d'une part de remercier les autorités et les populations ivoiriennes pour l'implication de la Côte d'Ivoire dans l'aboutissement de l'initiative ;

2/ et d'autre part, de retracer l'historique qui a conduit à l'adoption du projet de JMCA par la conférence générale de l'Unseco,

3/ et de procéder par la même occasion au lancement en Côte d'Ivoire de la prochaine commémoration dans tous les pays membres de l'UNESCO de la Journée Mondiale de la Culture Africaine et afro-descendante, le 24 janvier 2020.

À cet effet, il animera une conférence de presse le mardi 17 décembre 2019, à 10 :00, à la maison de la presse, au Plateau.

La presse nationale et internationale, ainsi que les amis de la Culture et de l'Afrique, sont cordialement invités à assister et participer, à travers le présent communiqué de presse, à cette importante conférence de presse.

Contact

Monsieur Gohore Jean Guy

+225 58 31 64 84