Maroc: RAM rejoint l'Alliance Oneworld en mars prochain

Oneworld et ses treize compagnies membres ont voté à l'unanimité, mardi dernier, la date du 31 mars 2020 pour l'intégration de Royal Air Maroc à cette Alliance aérienne de premier plan.

Avec ce vote, les membres de Oneworld ont largement approuvé le bilan des chantiers engagés par la compagnie nationale depuis décembre 2018, date à laquelle elle avait été invitée à intégrer cette Alliance, indique RAM dans un communiqué parvenu à la MAP.

Parmi ces chantiers indispensables pour l'intégration effective, figurent la migration de sa structure des classes de réservation conformément aux standards appliqués au sein des compagnies membres de l'Alliance ainsi que la mise en cohérence de ses programmes de fidélisation avec les standards de Oneworld, fait savoir le communiqué. En outre, la compagnie a lancé un vaste programme de formation au profit de toutes les équipes en contact avec les clients, aussi bien au niveau des escales et des centres d'appel que dans les agences commerciales et à bord des avions, ajoute la même source. L'Alliance a audité les systèmes de sécurité de la compagnie et a confirmé qu'ils étaient conformes aux meilleures pratiques qu'elle recommandait.

"Entre l'invitation et l'intégration officielle, nous aurons mis 15 mois pour faire partie intégrante de la prestigieuse Alliance Oneworld, alors que la moyenne du processus d'intégration va de 18 à 20 mois", souligne Hamid Addou, président directeur général de RAM, cité par le communiqué.

"Cela s'explique en grande partie par le fait que nos systèmes étaient à un niveau supérieur qui facilitait leur mise en cohérence avec ceux de l'Alliance, mais aussi par les grands efforts déployés par nos équipes, qui étaient mobilisées pour réussir ce projet grandiose pour Royal Air Maroc et pour le Royaume", précise-t-il.

RAM sera ainsi la première compagnie africaine à devenir membre à part entière de Oneworld. L'Afrique est le seul continent où l'Alliance n'avait, jusqu'à présent, aucun membre effectif. Avec son réseau de plus de 100 destinations dans 49 pays, Royal Air Maroc permettra à Oneworld d'ajouter 34 nouvelles destinations et 21 pays à sa carte, portant ainsi le réseau de l'Alliance à 1.069 aéroports dans 178 pays et territoires, conclut le communiqué.