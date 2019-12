Cameroun: Chan 2020 - Vingt - six Diables rouges présélectionnés

Barthélemy Ngatsono, le sélectionneur du onze national constitué des joueurs locaux, a rendu publique la liste des présélectionnés pour préparer la phase finale de la compétion continentale qui aura lieu en avril prochain, au Cameroun.

Le Congo participera au Chamionnat d'Afrique des nations (Chan) pour la troisième fois de son histoire avec pour ambition d'atteindre au moins le dernier carré. Lors de leurs deux précédentes participations, les Diables rouges ont été respectivement éliminés au premier tour en 2014, en Afrique du Sud, et en quart de finale en 2018, au Maroc. Les joueurs retenus devraient connaître leur premier regroupement le lundi matin au stade Alphonse-Massamba-Débat, a-t-on appris.

La liste des présélectionnés

Gardiens : Pavhel Ndzila (Etoile du Congo), Giscard Mavoungou (AS Cheminots) et Joe Ombandza (Cara).

Défenseurs : Davy Dimitri Bissiki Magnokélé (As Otoho), Grâce Batekouahou (Diables noirs), Carof Bakoua (AS Otoho), Julfin Ondongo (Etoile du Congo), Elie Ikouma (Cara), Mouandza Mapata (Diables noirs), Faria Ondongo (AS Otoho) et Ngakosso Oko (Jeunesse sportive de Talangaï).

Milieux du terrain : Mignon Etou Mbon (Etoile du Congo), Hardy Mboussa (AS Cheminots), Harvy Ossiété (Diables noirs), Brel Mohendiki (Etoile du congo), Prince Ondongo (Diables noirs) Hardy Binguila (Diables noirs), Prince Samba Ngapio (Nico-Nicoyé), Chandrel Massanga (Cara) et Gloire Ngambali Anguelé (Racing club de Brazzaville).

Attaquants : Gautrand Ngouonimba (Etoile du Congo), Jaurès Ngombé (AS Otoho), Ndjimbi (Cara), Roc Oyo Thoury (Diables noirs), Maleka Nkounkou (V Club) et Bercy Langa (AS Otoho).