Algérie: L'élection d'Abdelmadjid Tebboune à la "une" de la presse oranaise

Oran — Les différents titres paraissant à Oran ont consacré une large place de leur édition de samedi à l'élection du nouveau président de la république, Abdelmadjid Tebboune, à l'issue du scrutin du 12 décembre.

"El Djoumhouria " titre en première page et en caractères gras "l'Algérie a réussi " et souligne que "le peuple a répondu à l'appel et fait taire les ennemis" .

Dans son éditorial intitulé "La voix du peuple" , ce titre de la presse publique estime qu' "en élisant son nouveau président, le peuple a signé l'avènement d'une nouvelle république, celle à laquelle aspirait le Hirak pacifique, né un 22 février 2019, revendiquant un changement radical par voie civilisationnelle et pacifique" .

"L'Algérie, son Etat et son peuple veulent vivre, à l'instar des autres pays stables, dans la quiétude pour garantir à ses enfants davantage de progrès et faire face à toutes les difficultés dans un monde impitoyable", écrit encore l'éditorialiste.

De son côté, le quotidien "Cap Ouest" consacre sa "une" à cet événement national avec comme principal titre "Tebboune, président de tous les algériens" .

"Abdelmadjid Tebboune est élu Président de la République Algérienne, 58,15% des électeurs lui ont fait confiance, votant pour lui. Il est le 8ème Président de l'Algérie et des Algériens, mais il est aussi le 1er Président de l'Algérie nouvelle ", écrit le journal dans un éditorial intitulé " Tebboune, premier président de l'Algérie nouvelle".

"Tebboune est élu dans un moment où le pays est en crise où des mains occultes tentent de disloquer une Algérie résistante que nul ne peut diviser. Abdelmadjid Tebboune est le Président qui rassemblera les Algériens autour d'un seul objectif une Algérie forte et digne, démocratique et prospère" , souligne encore le quotidien oranais.

Les deux journaux tout comme "Ouest Tribune" et "Carrefour d'Algérie" ont évoqué en pages intérieures le déroulement du scrutin présidentiel dans les wilayas de l'Ouest et du Sud Ouest du pays et consacré de larges espaces aux résultats du vote ainsi que les réactions des cinq candidats à la magistrature suprême.