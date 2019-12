Algérie: Le pays franchit une nouvelle ère empreinte d'optimisme et d'espoir

Constantine — Les quotidiens paraissant dans l'Est du pays ont rapporté dans leur livraison de samedi l'élection présidentielle du 12 décembre qui a propulsé Abdelmadjid Tebboune à la tête de la magistrature suprême, permet à l'Algérie de franchir une nouvelle ère empreinte d'optimisme et d'espoir.

Annasr a relayé que lors de sa première conférence de presse, après l'annonce des résultats, le président élu a déclaré "tendre sa main au Hirak afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie" et a assuré que " la lutte contre la corruption et les corrompus se poursuivra".

Le quotidien de Constantine a relevé que lors de la même conférence, le président de la République a promis de réhabiliter "les hommes d'affaires créateurs de richesses et d'emploi qui sont victimes de la bande" et l'Est Républicain a rapporté que le président s'est engagé à opérer une "profonde réforme" de la Constitution et que la composante de son prochain exécutif comprendra des jeunes de moins de 30 ans.

Des titres de la presse dans l'Est du pays sont revenus sur le jour du scrutin relayant le déroulement de l'opération de vote depuis plusieurs wilayas.

Annasr, éditée à Constantine a répercuté le jour du scrutin à Alger, relevant que contrairement à tous les pronostics, le vote dans la capitale s'est déroulé dans le calme, même si une marche imposante était organisée en même temps.

L'Est Républicain a consacré plusieurs pages au déroulement du scrutin présidentiel dont le déroulement a été rapporté depuis Annaba, Constantine, Oum El Bouaghi et Batna entre autres et a fait écho des incidents ayant émaillé le scrutin à Bejaia et les arrestations pour entrave au vote enregistrées à Guelma.

Annasr et l'Est Républicain ont également relayé la déclaration lors d'une conférence de presse du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), affirmant vendredi à Alger, que son Instance " a réussi la mission de préserver la voix du peuple" lors du scrutin présidentiel du 12 décembre et assurant que "les PV de dépouillement de tous les bureaux de vote seront disponibles sur le site de l'Autorité, et constitueront une banque de données accessible à tous et resteront dans les annales de l'Histoire".