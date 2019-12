Algérie: Hydrocarbures - Publication de trois décrets présidentiels validant des contrats d'exploitation (JO)

Alger — Trois décrets présidentiels portant approbation des contrats et d'avenants de contrats de recherche et d'exploitation des hydrocarbures au profit de la compagnie nationale Sonatrach et de ses partenaires ont été publiés au journal officiel n 76.

Le premier décret porte approbation de l'avenant au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur les périmètres dénommés " Oulad-N'Sir" et "Menzel-Lejmat" (blocs : 215 et 405).Cet avenant au contrat a été conclu à Alger, le 2 octobre 2019 entre la société nationale Sonatrach -S.P.A et les sociétés "PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi ", "Talisman (Algeria) B.V" et "Repsol Expoloracion 405A, S.A".

Le deuxième décret porte approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé " Reggane II ".Ce contrat a été conclu à Alger, le 6 octobre 2019 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures(ALNAFT) et la société nationale Sonatrach-S.P.A .

Quant au troisième décret, il porte approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures.Ces contrats ont été conclus à Alger, le 20 octobre 2019 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et

la société nationale Sonatrach-S.P.A, sur les périmètres dénommés "EL Hadi II" (bloc :208 a), "El Hadjra II" (blocs: 416 et 417) et " Garet El Bouib II"(bloc: 426d).

Ces contrats et avenants de contrats approuvés seront exécutés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.