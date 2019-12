Ile Maurice: Conservation - L'hirondelle des caves menacée, la grosse cateau verte hors de danger

L'Hirondelle des caves, oiseau endémique des Mascareignes, a connu un déclin. Selon l'International Union for Conservation of Nature (IUCN), son statut a chuté à celui de quasi menacé, en raison des développements dans des caves à Maurice et à l'île de la Réunion. Par contre, lueur d'espoir pour la grosse cateau verte.

Le statut de cette espèce endémique de Maurice a été rehaussé par l'IUCN, le 10 décembre, étant donné des développements faits par la Mauritius Wildlife Foundation (MWF) pour la protéger. L'oiseau, qui était une espèce en danger, est ainsi passé au statut de vulnérable.

Ce changement de statut est dû à un travail qui a commencé dans les années 70, où il n'y avait que 20 oiseaux dans les forêts, selon Vikash Tatayah, le directeur de la MWF. «Aujourd'hui, il y a environ 800 individus. Beaucoup de progrès ont été faits, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers», précise le Conservation Director à l'express. Il prévient cependant qu'il y a d'autres menaces potentielles qui se profilent à l'horizon.

«La qualité de la forêt est en nette diminution. Il reste moins de 2 % de la forêt. Hormis les menaces représentées par les singes, les rats et les chats, il y a des développements dans les forêts. Il y a des élevages de cerfs et la construction de chalets. L'habitat de la grosse cateau verte est donc menacé. Génétiquement, cette espèce n'est pas solide», fait ressortir le directeur de la MWF. Montrant du doigt la maladie du bec et des plumes, il suggère un contrôle sur les espèces de perroquet qui arrivent à Maurice. Selon lui, le changement climatique est aussi une menace pour la grosse cateau verte.

L'IUCN Red List est une organisation qui répertorie toute espèce qui est sur la liste rouge, qui soit à même de disparaître.