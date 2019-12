Ile Maurice: Judiciaire - Quand la justice se conjugue au féminin

Majoritaires. En effet, 13 femmes juges contre sept hommes, excluant le chef juge, Eddy Balancy, font partie de la hiérarchie de l'administration de la justice. C'est la nouvelle configuration de la Cour suprême après la nomination, mercredi, d'une nouvelle juge, Mary Jane Lau Yuk Poon. Le judiciaire est sous le charme de ces dames et se conjugue dorénavant au féminin.

Les femmes juges sont : Nalini Matadeen, l'actuelle no3 du judiciaire, Rehana Mungly-Gulbul, Nirmala Devat, Rita Teelock, Aruna Devi Narain, Gaytree Jugessur-Manna, Véronique Kwok, Shameem Hamuth- Laulloo, Karuna Devi Gunesh-Balaghee, Renuka Devi Dabee, Ratna Seetohul-Toolsee, Johanne Moutou-Leckning et Mary Jane Lau Yuk Poon.

Mais il n'y a pas que chez les juges que les femmes dominent de leur présence. Toute la magistrature peut se vanter d'en dire autant. Ainsi, la Master and Registrar de la Cour suprême se nomme Mohana Naidoo et la Deputy Master and Registrar est Anjali Ramdin. La présidente de la cour industrielle est Sarita Bissoonauth et la vice-présidente s'appelle Sheila Bonomally. La cour intermédiaire, section criminelle, est présidée par Niroshni Ramsoondar et du côté civil, c'est Wendy Rangan qui préside.

Au State Law Office, c'est Ourveena Geereesha Toopsy-Sonoo qui succède à la nouvelle juge Mary Jane Lau Yuk Poon au poste de Parliamentary Counsel. Rappelons que Nalini Matadeen a assuré la suppléance au poste de chef juge récemment, quand elle a remplacé Eddy Balancy qui agissait, lui, comme président de la République par intérim, alors que le Senior Puisne Judge Asraf Caunhye était en mission à l'étranger.

La première femme à être nommée magistrate, à Maurice, fut Laure Pillay. C'était en 1967. Elle était aussi membre de la commission de drogue présidée par l'ex-chef juge Maurice Rault. Vidya Narayen a été la première femme à être promue Master and Registrar et, par la suite, juge, en 1993. En 1999, elle a aussi agi comme la première femme chef juge en l'absence du titulaire, Ariranga Pillay, et du Senior Puisne Judge Bernard Sik Yuen.