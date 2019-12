Cameroun: Transhumance politique - Une centaine de militants du Rdpc rejoignent le MRC à Bamougoum

Ils font désormais partie de l'unité Sa Majesté Biloa Effa installé le mercredi 11 décembre dernier dans la commune de Bafoussam IIIe.

Sous le parrainage de Valentin Fongang, l'unité Sa Majesté Biloa Effa de Keuleu-Meto à Bamougoum fait désormais partie des structures de base du Mouvement pour la renaissance du Cameroun à Bafoussam III.

L'équipe dirigeante de cette unité a pris officiellement fonction devant Me André Marie Tassa, secrétaire de la fédération régionale du Mrc à l'Ouest. Celui-ci a profité pour demander aux militants, en majorité, en provenance de la sous-section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc) à Keuleu-Meto et nouvellement arrivés de se comporter en « hommes et femmes disciplinés et exemplaires en matière de rectitude morale ».

Ils ont été invités également à prendre part à la campagne de boycott des élections couplées du 09 février prochain.

Verdier Fokou, le secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans la Mifi leur a signifié que « le Mrc est un parti de paix et non d'extrémisme ». La fédération communale Mrc de Bafoussam IIIe, a salué le fait que ce groupe ait respecté l'approche genre lors de la constitution de son bureau. Elite de la localité, André Téné a soutenu qu'il est temps de faire montre de plus de détermination dans l'engagement militant. « Il important, explique-t-il, qu'une nouvelle page de l'histoire politique du Cameroun s'écrive avec Maurice Kamto ».