Angola: La police nationale de Huambo renforcée par de nouveaux moyens d'action

Huambo (Angola) — Le commandement de la police nationale de la province de Huambo a été renforcé vendredi, avec des moyens d'action, remis par le Commandant général de la corporation, le commissaire général Paulo de Almeida, dans le but d'améliorer les patrouilles et la circulation routière.

Il s'agit de quatre véhicules de marque Toyota Land Cruiser, un nombre égal de Fiat Panda et six de Fiat Chery, livrés à la Brigade Automobile et 12 motos de type Suzuki, pour améliorer le travail de la Brigade motorisée, dans le cadre du lancement de l'Unité opérationnelle locale, l'un des organes spéciaux de la corporation.

S'exprimant à l'acte, le haut gradé de la police nationale a indiqué que l'ouverture de l'unité opérationnelle et la disponibilité de nouveaux moyens de transport visaient à renforcer la réaction des forces de l'ordre public dans cette province dans des situations qui nécessitent son intervention rapide.

"Huambo a depuis longtemps besoin de ces forces en raison des récents événements qui nécessitent une intervention rapide de la police", a déclaré le Commissaire général Paulo de Almeia.

Le commandant général de la police nationale a reconnu que le lancement de l'unité opérationnelle et des moyens mis à sa disposition n'étaient toujours pas suffisants pour répondre aux défis de l'intervention policière en matière de lutte contre la criminalité, visant à maintenir l'ordre public et la tranquillité.

Sur ce, a-t-il ajouté, des efforts sont faits pour améliorer les conditions et les capacités opérationnelles des organes de la Police nationale.

Le Commissaire général Paulo de Almeida a réitéré dans son discours l'engagement de la Police nationale à renforcer les stratégies policières de répression, ainsi que le désarmement de la population, volontairement ou coercitif, pour mettre fin aux crimes violents commis avec l'arme à feu.

Cette fois, il a encouragé la population à dénoncer tous ceux qui ont encore en leur possession des moyens belliqueux.

Concernant la sécurisation de la saison des fêtes (Noël et Nouvel An), le commandant général de la police nationale a dit que la corporation allait, dans le cadre de ses actions, redoubler ses stratégies de lutte contre la criminalité et de prévention des accidents de la route, en vue d'assurer la tranquillité des familles dans cette période.