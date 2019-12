Congo-Brazzaville: Théâtre - « Des traces à la postérité » commémore la naissance du général Alfred Raoul

Extraite du livre à paraître du colonel Cyr Patrick Morapenda et mise en scène par le dramaturge Pacifique Tura, la pièce de théâtre a été jouée, le 14 décembre, à Brazzaville, en prélude du quatre-vingt--unième anniversaire de la naissance de l'officier supérieur des Forces armées congolaises.

Né le 15 décembre 1938 à Pointe-Noire, Alfred Raoul aurait eu, exactement 81 ans, le 15 décembre de cette année. "Des traces à la postérité" retrace son histoire. En mettant à la lumière de tout le monde ses œuvres, le metteur en scène et l'auteur du texte souhaitent faire de lui un modèle, tant pour la jeunesse que pour les adultes.

En effet, après ses études secondaires au lycée Victor-Augagneur de Pointe-Noire, Alfred Raoul quitte le Congo pour s'engager dans l'armée. De retour au pays, il devient chef d'état-major adjoint à seulement 27 ans puis trois ans plus tard, chef de l'Etat intérimaire et Premier ministre.

« Alfred Raoul a accompli énormément de choses que même cette pièce n'a pas pu tout détaillé. L'objectif n'était seulement pas de représenter le texte sur les planches, mais surtout de faire vivre l'homme sur scène. Deux mois de dur labeur récompensés par les ovations à répétition du public. Merci pour leur chaleureuse participation », a déclaré Pacifique Tura.

Alfred Raoul, un homme de défis

Du passé au présent, la pièce de théâtre a dévoilé un Alfred Raoul tel qu'il a été connu, à travers différentes facettes : le Raoul officier, chef d'Etat, homme politique, chef d'entreprise, époux et père dans la vie de tous les jours. "Des traces à la postérité" a aussi témoigné de son penchant pour la culture et les arts. En effet, il raffolait d'œuvres picturales, chantait et jouait plusieurs instruments de musique (guitare, saxophone, piano... ) avec brio.

L'homme, comme l'a su le présenter la pièce de théâtre, était une personne de défis quand l'occasion de servir son pays se présentait. A chaque problème, il savait trouver des solutions. Modestie, honnêteté, innovation, excellence, respect, bravoure, humilité... , autant de qualités qu'on garde de son souvenir. « En jouant cette pièce de théâtre qui nous tenait tous à cœur, j'ai été personnellement touchée par ses œuvres. Je pense qu'elles doivent servir d'exemple à la jeunesse d'aujourd'hui et de demain », a souligné Esther Morapenda, incarnant le rôle de la poétesse dans la pièce de théâtre.

Au terme de la représentation théâtrale, son épouse, ancienne ministre et actuelle présidente du Conseil économique et social, Emilienne Raoul, a remercié la troupe de théâtre qui a essayé de restituer une fraction historique et romancée du Congo à travers la vie d'Alfred Raoul et une partie qui relève de sa personne. « Le plus important reste la traçabilité de l'histoire pour éduquer la société et il faut pérenniser de telles initiatives au sujet des différentes personnalités remarquables de notre pays, tant à travers des pièces de théâtre que des ouvrages », a-t-elle estimé.

Notons que cette cérémonie a été rehaussée par la présence des membres de la famille de l'illustre disparu, des amis et connaissances ainsi que de quelques hommes et femmes de lettres qui ont loué le merveilleux voyage dans le temps pour revivre le parcours élogieux de cette figure emblématique de l'histoire du Congo. Né à Pointe-Noire, Alfred Raoul est décédé le 16 juillet 1999.